Hesapta eksiye düşenler dikkat! Yeni düzenleme geliyor, kritik maaş

KMH LİMİTİ

CNBC-e'den Hazal Ateş'in haberine göre; düzenleme, mevcut KMH kullanıcılarını kapsamayacak. İlk kez hesap açacak kişiler için gelir seviyesi esas alınacak. Gündemdeki formüle göre KMH limiti, kişinin aylık gelirinin üç katını aşamayacak. Aynı dönemde kamu bankaları da ilk konutunu alacak vatandaşlar için yeni kredi imkanları üzerinde çalışıyor. Mevcut uygulamada 2 milyon lira ile sınırlı olan kredi tutarlarının artırılması planlanıyor.