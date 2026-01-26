Hesapta eksiye düşenler dikkat! Yeni düzenleme geliyor, kritik maaş
Ekonomi yönetimi, hızla büyüyen kredili mevduat hesapları (KMH) için frene basmaya hazırlanırken, dar gelirli vatandaşlara konut tarafında ayrı bir kapı aralanıyor. Hazırlanan düzenlemeye göre KMH limitleri, bireyin belgelenebilir gelirinin en fazla üç katı ile sınırlandırılacak. Öte yandan kamu bankaları, ilk konutunu alacak dar gelirli vatandaşlar için daha uzun vadeli ve görece düşük faizli yeni kredi paketleri üzerinde çalışıyor.
Ekonomi yönetimi, kredili mevduat hesaplarında (KMH) son dönemde yaşanan hızlı büyümeyi kontrol altına almak için yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. Buna göre, KMH açılışlarında limit belirleme sürecine ek kriterler getirilecek.
KMH LİMİTİ
CNBC-e'den Hazal Ateş'in haberine göre; düzenleme, mevcut KMH kullanıcılarını kapsamayacak. İlk kez hesap açacak kişiler için gelir seviyesi esas alınacak. Gündemdeki formüle göre KMH limiti, kişinin aylık gelirinin üç katını aşamayacak. Aynı dönemde kamu bankaları da ilk konutunu alacak vatandaşlar için yeni kredi imkanları üzerinde çalışıyor. Mevcut uygulamada 2 milyon lira ile sınırlı olan kredi tutarlarının artırılması planlanıyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in başkanlığında geçtiğimiz hafta yapılan Finansal İstikrar Komitesi toplantısında, konut kredileri, kredili mevduat hesapları ve kredi kartlarına ilişkin olası düzenlemeler masaya yatırıldı. Günlük nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla yoğun şekilde kullanılan ve toplam bakiyesi 740 milyar lirayı aşan KMH’ler için yeni bir çerçeve oluşturulması kararlaştırıldı.
Son dönemde bazı bankaların, özellikle asgari ücretli çalışanlara gelirlerinin çok üzerinde KMH limiti tanımladığı tespit edildi. Bu nedenle bankaların limit belirleme yetkisine sınır getirilmesi gündeme geldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yürüttüğü çalışmanın kısa süre içinde tamamlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Yeni kurallara uymayan bankalar için yaptırım uygulanması da seçenekler arasında yer alıyor.