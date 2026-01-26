Altın ve gümüşte fırsat kaçtı diye düşünenler üzülmeyin! İslam Memiş 2026 yılının yıldızını açıkladı

Değerli metallerdeki sert yükselişler devam ediyor. Geçen yıl üst üste rekor kıran altın ve gümüş fiyatları, 2026 yılına da hızlı bir başlangıç yaptı.Yıla 4 bin 313 dolardan başlayan altının ons fiyatı, bugün itibarıyla 5 bin 111 dolara çıkarak rekor kırdı. Altının onsu, 31 Aralık 2025 ile 26 Ocak 2026 tarihlerini kapsayan dönemde yatırımcısına yaklaşık yüzde 20 getiri sağladı. Gümüşte de tarihi zirve görüldü. İslam Memiş "Kaçtı diye üzlümeyin" dedi ve 2026 yılının yıldızını açıkladı.

Altın ve değerli metallere olan ilgi artarken Finans Analisti İslam Memiş’ten dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Katıldığı canlı yayında konuşan Memiş, 2026 yılı için parlamaya hazırlanan yeni madeni işaret etti.

50 yılda bir görülen hareket

Altın fiyatlarının tarihi seviyelere ulaştığını belirten Memiş, ons altının ocak ayı bitmeden 5 bin 75 doları gördüğünü hatırlatarak, 5 bin dolar üzerinde kalıcı kapanışlar yapılması halinde 5 bin 500 dolar seviyesinin gündeme gelebileceğini söyledi. Bu hareketin yaklaşık 50 yılda bir görülen bir döngüye işaret ettiğini ifade eden Memiş, ilerleyen süreçte “altın yükselecek mi düşecek mi” sorusundan ziyade “altına erişilebilir mi” tartışmasının öne çıkabileceğini dile getirdi.

Altın ve gümüşte yaşanan yükselişin ardından yatırımcıların yeni alternatiflere yönelmesi gerektiğini savunan Memiş, "Kaçtı diye üzlümeyin" dedi.

2026 yılının yıldızı...

“Bu yılın asıl yıldızı bakır olabilir” diyen Memiş, yapay zekâ yatırımları ve küresel altyapı dönüşümünün bakıra olan talebi ciddi şekilde artırabileceğini söyledi. Elektrik tesisatları ve enerji altyapılarının yeniden inşa edileceğini belirten Memiş, bunun yüksek miktarda bakır kullanımını beraberinde getireceğini ifade etti.

Petroldeki yükseliş zam olarak yansıyabilir

Petrol fiyatlarına da değinen Memiş, petrolün 67-68 dolar seviyelerine yükselebileceğini ve bu durumun akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyabileceğini ifade etti.