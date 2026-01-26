Altın piyasası alev aldı! Gram ve ons altında görülmemiş rakamlar

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yükseliş trendine ara vermeyen altınla değerlendirmelerde bulundu. Bir Youtube kanalına konuşan ve söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş, "Üç haftada bin liralık bir yükseliş gördük gram altın TL fiyatında. Burada 8 bin lira seviyesi çok uzak bir seviye değil. Yılın ilk yarısında beklediğim seviyeler.Yani biz artık beş haneli rakama giden bir gram altın için şaşırtıcı olarak okumuyoruz ve görmüyoruz.O yüzden altın tarafında, gümüş tarafındaki her rekoru sanki çok önemli bir şeymiş gibi her gün her gün telaffuz etmek yanlış.” dedi.