Altın piyasası alev aldı! Gram ve ons altında görülmemiş rakamlar
Jeopolitik riskler ve küresel belirsizlikler nedeni ile güvenli liman altında inanılmaz rakamlar kaydedildi. Hem gram hem de ons altın yeni bir rekor kırdı. Ons altın 5 bin dolar sınırını aştı. Yatırımcı yeni rakamları yakından takip ediyor. Gram altın ne kadar oldu, uzmanlar ne diyor? İşte haftanın ilk gününde altın piyasası...
Altın fiyatları baş döndürüyor. Yeni haftaya tarihi bir rekorla başlayan altın fiyatları yatırımcının odağında.... Altın, yeni haftanın ilk gününde tüm zamanların rekorunu kırdı. Ons altın fiyatı 5 bin doların üzerini gördü. Gram tarafında da ayrı bir rekor kırıldı.
Altındaki yükseliş, artan jeopolitik riskler ve küresel belirsizliklerin etkisiyle devam ediyor. Yatırımcılar, güvenli liman arayışını sürdürerek altına yöneliyor.
GRAM 7 BİN LİRAYI GÖRDÜ
Ons altın fiyatları gün içinde en yüksek 5.093 dolar, en düşük 4.985 dolar seviyesini gördü. Saat 07.24 itibarıyla ons altın 5.072 dolar seviyesinden işlem görüyor.Gram altın fiyatları ise en yüksek 7.105 TL, en düşük 6.945 TL seviyesindeydi. Saat 07.10 itibarıyla gram altın 7.081 TL seviyesinde seyrediyor.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yükseliş trendine ara vermeyen altınla değerlendirmelerde bulundu. Bir Youtube kanalına konuşan ve söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş, "Üç haftada bin liralık bir yükseliş gördük gram altın TL fiyatında. Burada 8 bin lira seviyesi çok uzak bir seviye değil. Yılın ilk yarısında beklediğim seviyeler.Yani biz artık beş haneli rakama giden bir gram altın için şaşırtıcı olarak okumuyoruz ve görmüyoruz.O yüzden altın tarafında, gümüş tarafındaki her rekoru sanki çok önemli bir şeymiş gibi her gün her gün telaffuz etmek yanlış.” dedi.