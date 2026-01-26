Bozcaada'ya yapılacak tüm seferler iptal edildi

Kuzey Ege Denizi’nde etkili olan şiddetli fırtına, deniz ulaşımını vurdu. Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., olumsuz hava şartları nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm seferlerin bugün için programdan kaldırıldığını duyurdu.

Abone ol

Çanakkale genelinde etkisini artıran olumsuz hava koşulları, özellikle ada hatlarında ulaşımı durma noktasına getirdi. Bölgedeki deniz ulaşımını sağlayan ana kuruluş olan Gestaş, Bozcaada seferlerine ilişkin bir son dakika açıklaması yayımlayarak yolcuları uyardı.

GEYİKLİ-BOZCAADA HATTI TAMAMEN KAPANDI

Kuzey Ege’de hızı zaman zaman fırtına seviyesine ulaşan rüzgarlar, güvenli seyir imkanını ortadan kaldırdı. Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. tarafından yapılan resmi bilgilendirmede, Geyikli-Bozcaada hattında bugün yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

İptal edilen seferler nedeniyle Bozcaada ve Geyikli iskelelerinde araç kuyruklarının oluşmaması adına trafik ekipleri ve şirket yetkilileri yönlendirmelerde bulunuyor.

BOĞAZ HATTINDA DURUM KONTROLLÜ

Bozcaada hattındaki tam zamanlı iptale karşın, Çanakkale Boğazı’ndaki diğer hatlarda (Çanakkale-Eceabat ve Gelibolu-Lapseki) ulaşımın şu an için kontrollü olarak devam ettiği öğrenildi. Ancak yetkililer, fırtınanın şiddetini artırması durumunda bu hatlarda da tarifelerde gecikmeler veya kısmi iptallerin yaşanabileceği konusunda vatandaşları uyardı.

YOLCULAR İÇİN ÖNEMLİ NOT

Gestaş, yolcuların mağduriyet yaşamaması adına güncel sefer bilgilerini şirketin resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden takip etmeleri gerektiğini hatırlattı. Adalara geçiş yapmayı planlayan vatandaşların, yola çıkmadan önce güncel duyuruları kontrol etmesi büyük önem taşıyor.