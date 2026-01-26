7.7 milyarlık araziye çökeceklerdi! Sahibi cumhurbaşkanı torunu çıktı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, Lübnan'ın ilk cumhurbaşkanı Bişara Huri'nin torunu olan iş insanı ve olimpik yüzücü Pierre Caland'a ait değeri 7.7 milyar lirayı bulan 27 parsel araziyi ele geçirmek için kurulan organize tapu kumpası açığa çıktı. Sahte bir yönetim kurulu kararıyla 7.7 milyarlık mülkü 160 milyona devretmek isteyen 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MUĞLA Bodrum'da Lübnan'ın ilk Cumhurbaşkanının torunu Pierre Caland'a ait 7.7 milyarlık mülkleri ele geçirmeye çalışan 10 kişilik çetede bir Alman'ın da bulunduğu öğrenildi. Sabah’tan Batuhan Altınbaş’ın haberine göre, Caland'ın milyarlık arazilerini ele geçirmek isteyen şebeke, sahte yetkilendirme kararına dayanarak Bodrum'daki bir noterde taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri bile hazırlattı.

7.7 milyar liralık vurgun

Şebeke, sözleşmelerde bilirkişiler tarafından değeri 180 milyon dolar ( 7.7 milyar lira) olarak belirlenen araziler için satış bedelini 160 milyon lira olarak gösterdi. Avukatlarının dikkati sayesinde kumpası anlayan Caland, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek şebekeden şikâyetçi oldu.

Bu belgeler sahte

Savcılık tarafından başlatılan soruşturmada ifade veren Caland, Kiwi Turizm isimli şirketin tek hissedarı ve tek yetkilisi olduğunu ve 25 yıl önce bu şirketi kurduğunu ifade ederek "Sözleşmelerde toplam 160 milyon lira yazmakta fakat bundan 25 sene önce bile bu arazileri iki katı ödeme yaparak ( 320 milyon lira) satın aldım. İsmimle düzenlenen hiçbir belgeye imza atmadım ve yetki vermedim. Beni dolandırmaya çalışan şahıslardan davacı ve şikâyetçiyim" ifadelerini kullandı.

Savcılık planı ortaya çıkardı

Calland'ın şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmada, adli belge ve imza inceleme raporlarında, noter tasdikli evraklardaki imzaların Pierre Caland'a ait olmadığı tespit edildi. Savcılık, sürecin organize ve planlı bir dolandırıcılık teşebbüsü olduğunu değerlendirirken tapu kayıtlarındaki şirket ünvanı uyumsuzluğu sayesinde taşınmaz devrinin yapılamadığı, bu nedenle 7.7 milyar liralık vurgunun teşebbüs aşamasında kaldığı kaydedildi.

Biri Alman 10 kişi tutuklandı

Steven S. isimli Alman vatandaşının ve Ali B., Ayhan Y., Cahit K., Emin A., Erdal K., Eyüp H., Feridun L., Jan B. ve Yunus A.'nın da arasında olduğu 10 şüpheli geçtiğimiz günlerde yapılan operasyonla gözaltına alındı ve daha sonra tutuklandı. Şüpheliler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından ayrı ayrı 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.