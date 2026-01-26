Akbank, 2 bin girişimin yolculuğuna eşlik etti

Akbank'ın girişimcilere özel tasarladığı ekosistem bankacılığı ürün, hizmet ve programlarından faydalanan girişim sayısı 2 bine ulaştı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, 2023'te hayata geçirdiği Akbank Girişim Bankacılığı'yla girişimcilik ekosistemine finansal çözümlerin yanı sıra danışmanlık, mentorluk ve kaynak sağlama gibi konularda destek vermeyi sürdürdü.

Girişimlere kuruluş aşamasından uluslararası pazarlara açılım süreçlerine kadar destek sağlayan banka, 2025'te 2 bin girişime ulaştı. Banka, atadığı danışmanlarla girişimcilere bire bir hizmet sunarken, bulut kredisi, dijital pazarlama ve start-up hukuku gibi alanlarda da destek sağladı.

Akbank, start-up ve teknogirişimler için hazırladığı 'Teknogirişim Paketi' kapsamında, iş planına dayalı kredi değerlendirmesi ve çeşitli masraf muafiyetleri sundu. Pakette ayrıca, TÜBİTAK ve KOSGEB desteklerine özel teminat mektubu oranları ile teknoparklarda faaliyet gösteren girişimlerin kira ödemeleri için chip-para desteği gibi avantajlar yer aldı.

Ak Portföy aracılığıyla Akbank Girişim Bankacılığı kullanıcılarına özel 20 milyon dolarlık girişim sermayesi fonu sunuldu.

1000 girişimci programlardan doğrudan faydalandı

Akbank, Arya Yatırım Platformu işbirliğiyle yıl boyunca yatırım, eğitim ve mentorluk alanlarında 12 program düzenledi. Toplam 2 binin üzerinde başvuru alan bu programlardan yaklaşık 1000 girişimci doğrudan faydalandı.

Çalışmalar kapsamında uygulanan 'Yatırıma Hazırlık Programı'yla 40 girişim yatırım ekosistemine hazır hale getirilirken, gelecek dönem için iki yeni program üzerinde çalışmaların sürüyor.

Öte yandan, girişimlerin görünürlüğünü artırmak amacıyla 8 girişim için özel dijital içerik desteği sağlandı. 6 girişimle stratejik işbirliği hayata geçirilirken, 2 girişim Akbank iş ortağı olarak kurumsal müşteri portföylerini büyütme fırsatı buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank KOBİ Genel Müdür Yardımcısı Alper Bektaş, girişimciliği ekonomik kalkınmanın ve sürdürülebilir büyümenin itici gücü olarak gördüklerini belirtti.

Bu bilinçle kurdukları Akbank Girişim Bankacılığı programıyla uçtan uca bir bankacılık modeline sahip olduklarını vurgulayan Bektaş, şunları kaydetti:

'Girişimlerin ihtiyaçlarına özel geliştirdiğimiz finansman çözümleri ve iş planına dayalı kredi değerlendirmesinden yatırım fonlarına erişime, mentorluktan networke ve bankacılık dışı kritik hizmetlere kadar büyümeyi hızlandıran bütünsel bir yapı sağlıyoruz. Ak Portföy'ün girişim sermayesi alanındaki deneyimi ve Arya Yatırım Platformu işbirliğiyle yatırım, bilgi ve deneyimi aynı masada buluşturuyor, girişimlerin potansiyellerini gerçekleştirmeleri için güç birliği içinde çalışıyoruz. Böylece 2025 yılında binlerce girişime ulaşarak etkimizi ölçeklendirdik. Önümüzdeki dönemde de yeni programlar ve ürünlerle girişimlerin büyüme yolculuğunda aktif rol almaya devam edeceğiz.'