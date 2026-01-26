BIST 13.004
DOLAR 43,38
EURO 51,41
ALTIN 7.101,12
HABER /  GÜNCEL

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında Merve Eryiğit de itirafçı oldu! İfadesinde bakın neler anlattı

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında Merve Eryiğit de itirafçı oldu! İfadesinde bakın neler anlattı

Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınıp tutuklanan Merve Eryiğit, savcılığa yeniden ifade verdi. Eryiğit verdiği ifadede, firari iş adamı Murat Gülibrahimoğlu'nun özel jetiyle Kıbrıs'taki kumar partilerine katıldığını anlattı. İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve sevgilisi Ayşe Sağlam'ın da bulunduğu uçakta, iş adamları ve ünlü isimlerin yer aldığını belirten Eryiğit, Gülibrahimoğlu ile birlikte esrar kullandıklarını itiraf etti.

Abone ol

Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınıp tutuklanan Merve Eryiğit, soruşturma birimlerine başvurarak yeniden ifade vermek istediğini söyledi. Sabah'ta yer alan habere göre, Eryiğit verdiği ifadede, kadın pazarlayan, etrafındaki kişilere uyuşturucu temin eden çok sayıda ismi savcılıkla paylaştı.

İş adamlarını haraca bağlayan İBB'deki ekibin başında gelen 'Kafa Koparan' lakaplı İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve İstanbul'un hafriyat işlerini tekeline alarak yıllık 200 milyon dolara yakın gelir sağlayan firari Murat Gülibrahimoğlu'nun, örgüt lideri İmamoğlu'nun da kullandığı özel jetle uyuşturucu ve fuhuş partileri verdiği ortaya çıkmıştı.

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında Merve Eryiğit de itirafçı oldu! İfadesinde bakın neler anlattı - Resim: 0

Gülibrahimoğlu'nun sevgilisi fenomen Rabia Karaca, Keleş'in sevgilisi Ayşe Sağlam ve şarkıcı Selen Görgüzel de söz konusu özel jetle yapılan yurt dışı seferlerini itİraf etmişti. Bu itiraflara Merve Eryiğit de eklendi.

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında Merve Eryiğit de itirafçı oldu! İfadesinde bakın neler anlattı - Resim: 1

"O uçağa bindim"

Özel jetle gidilen Kıbrıs'taki kumar partilerine de katıldığını dile getiren Eryiğit, "O uçağa, Ayşe Sağlam'ın daveti üzerine bindim. Uçakta Murat Gülibrahimoğlu ve diğer iş adamları vardı. Fatih Keleş de oradaydı. Ayşe ile birliktelerdi" diye konuştu.

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında Merve Eryiğit de itirafçı oldu! İfadesinde bakın neler anlattı - Resim: 2

Eryiğit, "(Gülibrahimoğlu) Kendisi ile sadece 1 kez cinsel birlikteliğim oldu. Tatilimde günlük 600 dolar civarı harçlık aldım." dedi.

Murat Gülibrahimoğlu'yla, Fatih Keleş'in sevgilisi Ayşe Sağlam aracılığıyla tanıştığını dile getiren Eryiğit, Gülibrahimoğlu ile birlikte esrar kullandıklarını ifade etti.

Eryiğit ayrıca boğazdaki yalısında uyuşturucu ve fuhuş partileri verdiği saptanan firari iş adamı Kasım Garipoğlu'nun partilerini de doğruladı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Altın piyasası alev aldı! Gram ve ons altında görülmemiş rakamlar
Foto Galeri Altın piyasası alev aldı! Gram ve ons altında görülmemiş rakamlar Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Çevrim içi oyun oynadığı liseliye dehşeti yaşarttı! Yemek yeme bahanesiyle çağırdı...
Çevrim içi oyun oynadığı liseliye dehşeti yaşarttı! Yemek yeme bahanesiyle çağırdı...
Trump risk altında! ABD hükümeti tekrar kapanabilir
Trump risk altında! ABD hükümeti tekrar kapanabilir
Akbank, 2 bin girişimin yolculuğuna eşlik etti
Akbank, 2 bin girişimin yolculuğuna eşlik etti
Yıllık enflasyon beklentisi hanehalkı için arttı
Yıllık enflasyon beklentisi hanehalkı için arttı
İstanbul'da bir evde 3 ceset bulundu 1 kişinin ise durumu ağır
İstanbul'da bir evde 3 ceset bulundu 1 kişinin ise durumu ağır
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmanın iddianamesi hazırlandı
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmanın iddianamesi hazırlandı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Saar'ı kabul etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Saar'ı kabul etti
Her evde var! Ünlü süt ve peynir devi iflasın eşiğinde
Her evde var! Ünlü süt ve peynir devi iflasın eşiğinde
Liseye girişte mülakat dönemi mi başlıyor? MEB'den açıklama geldi
Liseye girişte mülakat dönemi mi başlıyor? MEB'den açıklama geldi
Barış Turgut organize suç örgütüne operasyon! 17 kişi tutuklandı
Barış Turgut organize suç örgütüne operasyon! 17 kişi tutuklandı
Babasının arabasında ölü bulundu!
Babasının arabasında ölü bulundu!
Beşiktaş GAİN, BKT Avrupa Kupası'nda yarın Dolomiti Energia'ya konuk olacak
Beşiktaş GAİN, BKT Avrupa Kupası'nda yarın Dolomiti Energia'ya konuk olacak