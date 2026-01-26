Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında Merve Eryiğit de itirafçı oldu! İfadesinde bakın neler anlattı

Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınıp tutuklanan Merve Eryiğit, savcılığa yeniden ifade verdi. Eryiğit verdiği ifadede, firari iş adamı Murat Gülibrahimoğlu'nun özel jetiyle Kıbrıs'taki kumar partilerine katıldığını anlattı. İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve sevgilisi Ayşe Sağlam'ın da bulunduğu uçakta, iş adamları ve ünlü isimlerin yer aldığını belirten Eryiğit, Gülibrahimoğlu ile birlikte esrar kullandıklarını itiraf etti.

Abone ol

Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınıp tutuklanan Merve Eryiğit, soruşturma birimlerine başvurarak yeniden ifade vermek istediğini söyledi. Sabah'ta yer alan habere göre, Eryiğit verdiği ifadede, kadın pazarlayan, etrafındaki kişilere uyuşturucu temin eden çok sayıda ismi savcılıkla paylaştı.

İş adamlarını haraca bağlayan İBB'deki ekibin başında gelen 'Kafa Koparan' lakaplı İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve İstanbul'un hafriyat işlerini tekeline alarak yıllık 200 milyon dolara yakın gelir sağlayan firari Murat Gülibrahimoğlu'nun, örgüt lideri İmamoğlu'nun da kullandığı özel jetle uyuşturucu ve fuhuş partileri verdiği ortaya çıkmıştı.

Gülibrahimoğlu'nun sevgilisi fenomen Rabia Karaca, Keleş'in sevgilisi Ayşe Sağlam ve şarkıcı Selen Görgüzel de söz konusu özel jetle yapılan yurt dışı seferlerini itİraf etmişti. Bu itiraflara Merve Eryiğit de eklendi.

"O uçağa bindim"

Özel jetle gidilen Kıbrıs'taki kumar partilerine de katıldığını dile getiren Eryiğit, "O uçağa, Ayşe Sağlam'ın daveti üzerine bindim. Uçakta Murat Gülibrahimoğlu ve diğer iş adamları vardı. Fatih Keleş de oradaydı. Ayşe ile birliktelerdi" diye konuştu.

Eryiğit, "(Gülibrahimoğlu) Kendisi ile sadece 1 kez cinsel birlikteliğim oldu. Tatilimde günlük 600 dolar civarı harçlık aldım." dedi.

Murat Gülibrahimoğlu'yla, Fatih Keleş'in sevgilisi Ayşe Sağlam aracılığıyla tanıştığını dile getiren Eryiğit, Gülibrahimoğlu ile birlikte esrar kullandıklarını ifade etti.

Eryiğit ayrıca boğazdaki yalısında uyuşturucu ve fuhuş partileri verdiği saptanan firari iş adamı Kasım Garipoğlu'nun partilerini de doğruladı.