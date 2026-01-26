BIST 13.016
DOLAR 43,38
EURO 51,47
ALTIN 7.107,62
HABER /  EKONOMİ

Yıllık enflasyon beklentisi hanehalkı için arttı

Yıllık enflasyon beklentisi hanehalkı için arttı

Yıllık enflasyon beklentileri, ocakta piyasa katılımcıları ve reel sektör için gerilerken hanehalkı için arttı.

Abone ol

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ocak 2026'ya ilişkin "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini yayımladı.

Buna göre, ocakta, 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentileri geçen aya göre, piyasa katılımcıları için 1,15 puan azalarak yüzde 22,20 seviyesine, reel sektör için 1,90 puan düşerek yüzde 32,90'a gerilerken hanehalkı için 1,18 puan artarak yüzde 52,08 seviyesine yükseldi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 1,64 puan artarak yüzde 26,17 seviyesinde gerçekleşti.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da bir evde 3 ceset bulundu 1 kişinin ise durumu ağır
İstanbul'da bir evde 3 ceset bulundu 1 kişinin ise durumu ağır
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmanın iddianamesi hazırlandı
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmanın iddianamesi hazırlandı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Saar'ı kabul etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Saar'ı kabul etti
Her evde var! Ünlü süt ve peynir devi iflasın eşiğinde
Her evde var! Ünlü süt ve peynir devi iflasın eşiğinde
Liseye girişte mülakat dönemi mi başlıyor? MEB'den açıklama geldi
Liseye girişte mülakat dönemi mi başlıyor? MEB'den açıklama geldi
Barış Turgut organize suç örgütüne operasyon! 17 kişi tutuklandı
Barış Turgut organize suç örgütüne operasyon! 17 kişi tutuklandı
Babasının arabasında ölü bulundu!
Babasının arabasında ölü bulundu!
Beşiktaş GAİN, BKT Avrupa Kupası'nda yarın Dolomiti Energia'ya konuk olacak
Beşiktaş GAİN, BKT Avrupa Kupası'nda yarın Dolomiti Energia'ya konuk olacak
Hamaney yer altında mı saklanıyor? Maduro senaryosu korkusu
Hamaney yer altında mı saklanıyor? Maduro senaryosu korkusu
Dar gelirli ailelere müjde! Ödemelerde destek sağlanacak
Dar gelirli ailelere müjde! Ödemelerde destek sağlanacak
Tribünler ayakta: Rafa Silva ilk maçında Benfica’yı uçurdu
Tribünler ayakta: Rafa Silva ilk maçında Benfica’yı uçurdu
Domenico Tedesco'dan maç sonrası kritik açıklama: Eğer biri suçlanacaksa bu ben olmalıyım
Domenico Tedesco'dan maç sonrası kritik açıklama: Eğer biri suçlanacaksa bu ben olmalıyım