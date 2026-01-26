BIST 13.030
İstanbul'da bir evde 3 ceset bulundu! Lüküs öldürdü iddiası var

Anadolu Ajansı
İSTANBUL Bağcılar'da 5 katlı binanın en üst katındaki daireye giren ekipler, 3 kişinin cesedini buldu. 1 kişi ise kendinden geçmiş olarak bulundu ve hastaneye kaldırıldı. Korkunç olayın sebebinin evde bulunan ve 'lüküs' diye tanımlanan aydınlatma aracı olduğu düşünülüyor. Ailenin 2 gündür dışarı çıkmadığı öğrenildi.

İSTANBUL BAĞCILAR Demirkale Mahallesi 1723 Sokak'ta bulunan bir apartmanda yaşayan yakınlarından 2 gündür haber alamayan bir kişi durumu gece saatlerinde polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Evde lüküs ve koku vardı
Olay yerine gelen ekipler, balkondan girdikleri evde tüpün açık olduğunu, tüpe aydınlatma cihazının bağlı olduğunu belirledi. Ocak üzerindeki tencerede de yemek bulunduğu ve evde yoğun koku olduğu tespit edildi.

Anne baba ve küçük kızları öldü

Evde yapılan aramalarda,
İzzettin Malay (72), Zehra Malay (6) ve Fatma Malay'ın (45) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşadığı belirlenen Bahar Malay (36) ise ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.


İstanbul'da bir evde 3 ceset bulundu! Lüküs öldürdü iddiası var - Resim: 0

Namaza gitmeyince ortaya çıktı
Ölen İzzettin Malay'ın oğlu Nimetullah Malay, gazetecilere yaptığı açıklamada, babasının sürekli namaz kılmak için gittiği mescide uğramaması üzerine cemaatteki arkadaşlarının kendisini aradığını, yaklaşık 20 saat haber alamayınca da dün gece durumu itfaiye ve polise bildirdiğini söyledi. İtfaiye ve polisle birlikte eve girdiğini anlatan Malay, şunları anlattı:

-"İçeri girdiğimizde babam, annem ve 7 yaşındaki ufak kız vefat etmişlerdi. Diğer 33 yaşındaki kız kardeşim biraz sersem gibiydi. Şu anda yoğun bakımda, durumu biraz daha iyi."

Lüküs tüpü öldürdü iddiası, elektrik yokmuş
Malay, olayın doğal gaz ya da tüpten kaynaklı olabileceği yönünde itfaiyenin değerlendirmesi olduğunu ancak henüz rapor gelmediğini belirtti:

-"Cuma günü uzun süre elektrik yoktu. Cumartesi günü de akşam 6-7'den sonra elektrik olmayınca mum niyetine tüpü yakıyorlar. Aydınlatma tüpü bu, ısınmak için yakmıyorlar. Zaten doğal gaz kapalı, elektrik olmadığı için aktif halde değildi." 

İstanbul'da bir evde 3 ceset bulundu! Lüküs öldürdü iddiası var - Resim: 1

Müezzinlik yapıyordu
Bina sakinlerinden Hasan Sipahi ise gece 11.30-12.00 gibi İzzettin Malay'ın çocuklarının gelip kapıyı vurduklarını, açan olmayınca itfaiye ve polis ekiplerinin geldiğini aktardı.

Çilingir eşliğinde kapının açılmaya çalışıldığını ancak açılmayınca itfaiyeninin arka sokaktan merdivenle içeri girebildiğini söyleyen Sipahi, "30 seneden fazla komşumuzdu. İlişkimiz iyiydi. Bir zararı yoktu, mahalleye yardımı vardı. Altta mescit, cami var. Orayla ilgileniyordu, müezzinlik yapıyordu. Çok iyi bir komşuydu." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da bir evde 3 ceset bulundu! Lüküs öldürdü iddiası var - Resim: 2

Cenazeler incelemek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. 3 kişinin ölüm sebebi adli tıp incelemesi ile netleşecek. 

