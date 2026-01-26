BIST 13.030
Ticaret Bakanlığının ramazan ayı öncesinde Ankara'da fiyat denetimleri sürüyor

Ticaret Bakanlığı, yaklaşan ramazan öncesinde fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi ve piyasada adil rekabet şartlarının sağlanması amacıyla denetim faaliyetlerine, devam ediyor.

Bakanlık ekipleri, bu kapsamda başkentte restoran, fırın ve kasaplara yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, restoran denetiminde, fiyat tarifesinin iş yerlerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulup konulmadığını kontrol etti.

Ekipler, ürünlerin menü ve kasa fiyatlarını da karşılaştırdı.

Kasap denetiminde de et fiyatlarının, alış ve satış tutarlarını kıyaslayan ekipler, fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığını inceledi.

Ekipler, fırın denetiminde ise fiyat tarifelerinin, iş yerlerinin giriş kapısının önüne görülebilir ve okunabilir şekilde konulup konulmadığına, ürünlerin gramajlarına, tezgah ve kasa fiyatlarına baktı.

Ramazan ayına kadar denetimlerin artarak süreceğini bildiren Bakanlık yetkilileri, kontrollerin ramazan ayında da devam edeceğini belirtti.

