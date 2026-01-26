"Bulabiliyorsanız bulun beni" deyip polis ve bekçilere küfür etti! Samsun'da yakalandı cezaevini boyladı

Sosyal medyada polis ve bekçilere küfür ve hakaret eden 24 yaşındaki İ.K, Samsun'da gözaltına alındı. "Hakaret" suçundan adli kontrol hükümleri uygulanan şüpheli, tehditten 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle cezaevine gönderildi.

Samsun'da İlayda Kurt, sosyal medya hesabı üzerinden polis ve bekçilere yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulundu. İlayda Kurt, bir paylaşımında "Beni her yerde arıyorsunuz ya, hadi bakalım. Gidip de size prim vermeyeceğim. Ben teslim olacağım zamanı biliyorum. Bulabiliyorsanız bulun beni" deyip polis ile bekçilere küfür ve hakaret etti.

Paylaşımlar sonrası kadının yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "tehdit" suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ve 19 suç kaydı bulunan İ.K'nin adresini tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı yakaladı. Şüphelinin, gözaltı işlemi sırasında da polise hakarette bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, "görevli memura hakaret" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılamak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldığı hakimlikçe "hakaret" suçundan adli kontrol hükümleri uygulanan zanlı, "tehdit" suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle cezaevine gönderildi.