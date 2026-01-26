BIST 13.128
İzmir'de öldürüldüğü ortaya çıkan Dilan'ın annesi konuştu

İzmir'in Bornova ilçesinde intihar ettiği öne sürülen ancak erkek arkadaşı tarafından boğularak öldürüldüğü belirlenen 18 yaşındaki Dilan Geyik'in annesi Canan Geyik, "Kızım 18'ine daha yeni girmişti. Cahil, hiçbir şey bilmiyor yani çocuğu nereye çeksen oraya gidiyordu. Çocuğumu kandırdı. Ben hiç istemedim." dedi.

Zafer Mahallesi'nde geçen yıl 18 Aralık'ta erkek arkadaşı Mustafa Bingöl (26) tarafından evinde boğularak öldürülen Dilan Geyik'in ailesi kızlarının yasını tutuyor.

Geyik ailesi, olayın gerçekleştiği evde acılarının katlanması üzerine Karabağlar ilçesine taşındı.

Kızının ölümünden derin üzüntü duyan ve kabrini sık sık ziyaret eden anne Canan Geyik, kızından geriye kalan fotoğraf ve görüntülere bakarak anılarını yaşatıyor.

"Çocuğumu tehdit ediyordu"

Kentteki bir tekstil atölyesinde çalışan Canan Geyik, AA muhabirine cinayet zanlısı Mustafa Bingöl'ün olay günü kendisini 3 kez aradığını, ancak yeğeninin ameliyata girmesi nedeniyle görüşemediklerini söyledi.

Yeğeninin sağlık durumunu öğrenmek için kız kardeşini arayan Geyik, kızının öldüğünü kardeşinden öğrendiğini, patronunun yardımıyla eve geldiğini anlattı.

Geyik, kızının erkek arkadaşı Bingöl ile ilişkilerini kabul etmediğini, kızını uyarmasına rağmen Bingöl'den koparamadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Çocuğu kandırdı. Kızım 18'ine daha yeni girmişti. Cahil, hiçbir şey bilmiyor yani çocuğu nereye çeksen oraya gidiyordu. Çocuğumu kandırdı. Ben hiç istemedim. Allah biliyor. Yani ayıramadım çocuğumu. Çocuğumu tehdit ediyordu. Ben de korkuyordum. Bir şey yapsam, bir şey desem, şikayetçi olsam çocuğumun önüne geçip çocuğumu öldürür mü, hep o korku vardı içimde. Çünkü öyle birisiydi."

Kızının intihar ettiğine inanmayarak olayın cinayet olduğunu ortaya çıkaran polis ekiplerine teşekkür eden Geyik, "Allah bin kere razı olsun polislerimizden, devletimizden. Çok teşekkür ederim. Hepsi anladı. 'Cinayet' dediler. Hiçbir şeyin farkında değildim. Çünkü kendimi kaybetmişim. Çocuğumu kaybetmişim. Başka annelerin canı yanmasın. Yani artık buna bir 'dur' desinler. Çünkü benim canım çok yandı." diye konuştu.

Geyik, kızının üniversite sınavına hazırlandığını belirterek, "Hukuk, hemşirelik istiyordu. Çok merhametliydi. Herkese yardım ediyordu. Yani cebinde 2 lira varsa 1 lirasını üzüldüğü insana veriyordu." dedi.

"Ablamı şahit göstermek istemiş"

Teyze Handan Çulha ise oğlunu ameliyata hazırladığı sırada katil zanlısının hastanede ablası Nalan Çiftçi'yi aradığını ve Dilan'a ulaşamadığını söylediğini aktardı.

Bingöl'ün, olayı önceden planladığını savunan Çulha, şunları söyledi:

"Ablam onunla beraber gitti. Bu olayla karşılaştı. İşi bitirmiş, kızımızı öldürmüş zaten. Ablamı da şahit göstermek istemiş. Belki de olayı ablamın üstüne atmak istedi. Planı neydi bilemiyoruz ama kesinlikle cinayetti. Oğlumun tam ameliyat gününe denk getiriyor."

Olay: İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 18 Aralık 2025'te Zafer Mahallesi'nde Dilan Geyik'in kendini astığı ihbarı üzerine gittikleri evde Geyik'e ait cesedin duruşu ile ipin konumundan şüphelenmiş, Geyik'in erkek arkadaşı Mustafa Bingöl'ü çelişkili beyanlarda bulunması üzerine gözaltına almıştı.

Geyik'in Bingöl tarafından öldürüldüğü belirlenmiş, emniyetteki işlemlerinin ardından 20 Aralık 2025'te adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanmıştı.

Bingöl'ün 22 Aralık'ta cezaevinde yaşamına son verdiği öğrenilmişti.

