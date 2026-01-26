BIST 13.029
Müjdat Gezen'in acı günü! Halası ses sanatçısı Seha Okuş vefat etti

Anadolu Ajansı
Sanatçı Müjdat Gezen'in halası olan, ses sanatçısı Seha Okuş, 98 yaşında vefat etti.

Okuş'un vefatına ilişkin Müjdat Gezen Sanat Merkezinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Acımız büyük. Türk halk müziğinin büyük değeri, duayen sanatçımız, kurucumuz Müjdat Gezen'in çok kıymetli halası Seha Okuş hocamızı kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Tüm hayranlarına, sevdiklerine taziyelerimizi sunar, sabırlar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Uzun süredir tedavi gören ve son günlerde yoğun bakımda bulunan sanatçının cenaze namazı, yarın öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Camisi'nde kılınacak.

Seha Okuş, 7 Nisan 1928'de İstanbul'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Okuş, İstanbul Belediye Konservatuvarının Türk Müziği Bölümünden 1958'de mezun oldu. Başarılı sanatçı, konservatuvarda Münir Nurettin Selçuk, Şefik Gümeriç, Emin Ongan, Halil Bedi Yönetken, Nevzat Atlığ ve Mefharet Yıldırım'dan dersler aldı.

İstanbul Belediye Konservatuvarı ile İstanbul Radyosu'nda 35 yıl görev yapan sanatçı, 1990'dan itibaren Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin Halk Müziği Bölümünün başkanlığını ve repertuvar hocalığını yürüttü.

"Dönüş", "Mahpus", "Toprak Ana", "Açlık" ve "Kuma" filmlerinin müziklerini seslendiren Okuş'un 17 eserinden oluşan "Hasretinle Yandı Gönlüm" adlı albümü, Kalan Müzik tarafından 2002'de yayınlandı.

