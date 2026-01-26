Bu ismi kimse beklemiyordu! Kızılcık Şerbeti'nin yeni Fatih'i ters köşe yaptı, bakın kim...

Kızılcık Şerbeti'nde 4 sezondur Fatih karakterine hayat veren Doğukan Güngör, geçtiğimiz günlerde hakkında yapılan uyuşturucu soruşturması sonucunda test vermiş ve pozitif sonucuyla karşılaşmıştı. Bunun üzerine dizi ekinine veda eden ünlü oyuncunun yerine gelecek isim merak konusu oldu.