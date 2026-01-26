Bu ismi kimse beklemiyordu! Kızılcık Şerbeti'nin yeni Fatih'i ters köşe yaptı, bakın kim...
Doğukan Güngör'ün uyuşturucu testinin pozitif çıkmasının ardından Kızılcık Şerbeti dizisindeki başrolü kaybettiği iddia edildi. Yapım ekibi, Fatih karakteri için yeni bir isimle anlaşırken, rolü kimin devraldığı merak konusu oldu. Bu gelişmenin ardından izleyiciler yeni Fatih'in kim olduğu araştırmalarını yaparken bir yandan da sorularının yanıtlarını arıyor. İşte Kızılcık Şerbeti'nin yeni Fatih'i...
Kızılcık Şerbeti'nde 4 sezondur Fatih karakterine hayat veren Doğukan Güngör, geçtiğimiz günlerde hakkında yapılan uyuşturucu soruşturması sonucunda test vermiş ve pozitif sonucuyla karşılaşmıştı. Bunun üzerine dizi ekinine veda eden ünlü oyuncunun yerine gelecek isim merak konusu oldu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; geçen cuma gününden beri yapılan görüşmelerin ardından dizinin yeni Fatih'i başarılı oyuncu Emre Dinler oldu. Dinler son olarak "Zembilli" dizisinde başrol oynamıştı.
EMRE DİNLER KİMDİR?
Emre Dinler, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde dünyaya gelmiştir. Fiziksel özellikleri ve ekran duruşuyla dikkat çeken Dinler, 1.90 metre boyundadır. Kariyerine ilk olarak modellik alanında adım atan başarılı isim, 2013 yılında katıldığı Miss & Mr Model of Turkey yarışmasında 3'üncü olarak adını duyurmuştur.
Uzun süre modellik yapan Emre Dinler, bu süreçte kamera önü deneyimini geliştirmiş ve oyunculuk alanına yönelmiştir. 2018 yılında profesyonel oyunculuk kariyerine başlayan Dinler, kısa sürede televizyon sektöründe kendine sağlam bir yer edinmiştir. Disiplinli çalışması ve projelere olan yaklaşımıyla sektörde güven veren bir profil çizmektedir.