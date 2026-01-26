ORC'nin anketi bomba! Ev kadınları ve esnaf bu pazar seçim olsa kime oy veriyor

ORC'nin yaptığı son seçim anketi hayli dikkat çekici oldu. Bu kez esnafa ve ev kadınlarına bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz diye soruldu. Ekonomik kriz hem esnafın hem de ev kadınlarının tercihini değiştirmiş görünüyor.

ORC'nin yaptığı anket 20-22 ocak tarihleri arasını kapsıyor. Sosyal medya hesaplarından yayınlanan ilk anket esnafın tercihlerine dair oldu. Esnafa "Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz" sorusu yöneltildi. CHP yüzde 34.4 oy oranıyla birinci parti çıkarken AK Parti yüzde 29.4 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı. MHP yüzde 6.5 ile üçüncü, İYİ Parti yüzde 5.5 ile dördüncü, Refah Partisi yüzde 3.9 oy oranıyla beşinci sırada bulunuyor.

Ev kadınları kime oy verir?

"Bu Pazar Genel Seçim Olsa" ev kadınlarının kime oy vereceği de soruldu. Yanıtlarda CHP'nin birinci parti çıkması şaşırtıcı oldu. CHP %34,9 AK PARTİ %32,0 oy oranına sahip çıktı. Üçüncü sırada ise MHP var.