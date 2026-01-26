BIST 13.029
DOLAR 43,37
EURO 51,43
ALTIN 7.093,72
HABER /  GÜNCEL

Artvin-Şavşat kara yolunda heyelan

Artvin-Şavşat kara yolunda heyelan

Artvin-Şavşat kara yolu, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri, yolu ulaşıma açmak için iş makineleriyle çalışma başlattı.

Abone ol

Artvin-Şavşat kara yolunun 25’inci kilometresinde öğle saatlerinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan dev kaya parçaları düştüğü kara yolunu ulaşıma kapattı.

Toprak, taş ve irili ufaklı kaya parçalarının yola aktığını fark eden Oktay Çelik, aracını durdurdu. Diğer sürücüleri uyararak onların geçişini engelleyen Çelik, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Karayolları ekipleri, yolu ulaşıma açmak için iş makineleriyle çalışma başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Arap kanalına konuştu Hakan Fidan'dan dikkat çeken sözler: Türkiye'ye yalvaracaklar
Arap kanalına konuştu Hakan Fidan'dan dikkat çeken sözler: Türkiye'ye yalvaracaklar
Altın ve gümüş rekor kırmaya devam ediyor! Yüzde 55 artış...
Altın ve gümüş rekor kırmaya devam ediyor! Yüzde 55 artış...
Almanya Trump'ın özür dilemesini istedi
Almanya Trump'ın özür dilemesini istedi
Danıştay 1. Dairesi başkanlığı için seçim yarın yapılacak
Danıştay 1. Dairesi başkanlığı için seçim yarın yapılacak
ORC'nin anketi bomba! Ev kadınları ve esnaf bu pazar seçim olsa kime oy veriyor
ORC'nin anketi bomba! Ev kadınları ve esnaf bu pazar seçim olsa kime oy veriyor
Ufuk Özkan’ın sağlık durumu nasıl ? Medipol’den açıklama geldi
Ufuk Özkan’ın sağlık durumu nasıl ? Medipol’den açıklama geldi
ABD'li temsilci Barrack'tan 'Irak' mesajı
ABD'li temsilci Barrack'tan 'Irak' mesajı
Manchester City-Galatasaray maçını yönetecek isim belli oldu
Manchester City-Galatasaray maçını yönetecek isim belli oldu
İstanbul'da bir evde 3 ceset bulundu! Lüküs öldürdü iddiası var
İstanbul'da bir evde 3 ceset bulundu! Lüküs öldürdü iddiası var
Fenerbahçe'den Ali Koç'u hedef alan Galatasaray'a yanıt
Fenerbahçe'den Ali Koç'u hedef alan Galatasaray'a yanıt
Çin ordusunu kaynatan ajan iddiası! Şi’ye yakın isimlerden...
Çin ordusunu kaynatan ajan iddiası! Şi’ye yakın isimlerden...
Hatay'da önce yetim sonra öksüz kalan ikizleri ölüm ayırdı
Hatay'da önce yetim sonra öksüz kalan ikizleri ölüm ayırdı