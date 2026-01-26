BIST 13.030
Danıştay 1. Dairesi başkanlığı için seçim yarın yapılacak

Yerel yönetimler, imar dosyaları ve memur yargılamaları konusundaki nihai karar mercii olan Danıştay 1. Dairesi’nde, İlyas Arlı’nın emekliliğiyle boşalan başkanlık koltuğu için heyecan dorukta. Geçtiğimiz hafta yapılan oylamalardan sonuç alınamazken, adayların yarınki seçimlerde salt çoğunluğu sağlama yarışı sürecek.

Danıştay Genel Kurulu, en kritik birimlerinden biri olan 1. Daire’nin yeni başkanını belirlemek üzere yarın yeniden sandık başına gidiyor. İlyas Arlı’nın yaş haddinden dolayı emekliye ayrılmasının ardından başlayan seçim süreci, ilk turlarda adayların gerekli desteğe ulaşamaması nedeniyle yarınki oturuma kaldı.

SALT ÇOĞUNLUK ENGELİ: İLK ÜÇ TURDAN SONUÇ ÇIKMADI

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen üç tur oylamada, adayların hiçbiri Danıştay üye tam sayısının salt çoğunluğu olan 57 oy barajını aşamadı. Yüksek yargı kulislerinden sızan bilgilere göre, son tur oylamada adayların oy dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Esat Toklu: 45 Oy

Mustafa Gökçek: 39 Oy

Seçimlerin yarın yapılacak yeni turlarında, bu iki isim arasındaki yarışın daha da keskinleşmesi bekleniyor.

ADAYLIK SÜRECİNDE "TOGO İKİZ KULELERİ" TARTIŞMASI

Başkanlık yarışında öne çıkan isimlerden Danıştay Üyesi Esat Toklu, geçmişte kamuoyunda geniş yankı bulan tartışmalarla gündeme gelmişti. Toklu, Ankara’daki tartışmalı TOGO İkiz Kuleleri projesine ilişkin imar iptali davasında, adli tatil döneminde verdiği karar nedeniyle eleştirilerin odağı olmuştu.

Yüklenici firma sahibinin doğum günü partisine katıldığına dair iddialar sonrası Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) şikayet edilen Toklu, tüm bu tartışmaların gölgesinde 17 Aralık 2021 tarihinde Danıştay üyeliğine seçilmişti. Yarınki seçimlerde, bu geçmiş iddiaların üyelerin tercihi üzerinde nasıl bir etki yaratacağı merak konusu.

NEDEN ÖNEMLİ? 1. DAİRE’NİN YETKİ ALANI

Danıştay 1. Dairesi, sıradan bir yargı merciinin ötesinde, idari vesayet ve yerel yönetimler üzerinde stratejik bir öneme sahip. Dairenin baktığı dosyalar arasında şunlar yer alıyor:

Belediye başkanları ve yerel yönetim personeli hakkındaki soruşturma izinleri,

Kritik imar dosyaları ve plan değişiklikleri,

Kamu görevlilerinin görevden uzaklaştırma veya iade süreçlerine dair idari işlemler.

