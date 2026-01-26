Kesikbaş cinayetinde korkunç detay! Banyoda başını kesip kanını akıtmış ve...

İSTANBUL Şişli'de çöp konteynerlerinde parçalanmış halde bulunan Durdona Khokimova'nın, TikTok'ta tanıştığı sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Katil zanlısı banyo küçük olduğu için önce genç kadının başını kesip kanını akıtmış. Ardından da cesedi parçalara bölüp çöp poşetine koymuş.

İSTANBUL Şişli’de bir çöp konteynerinde 37 yaşındaki Özbek kadın Durdona Khokimova cinayetinin detayları gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Khokimova, kendisi gibi Özbekistan uyruklu sevgilisi D.A.U.T. tarafından öldürülmüştü. Başı ve kolları kesilen genç kadının cesedi farklı yerlere atılmıştı.

Cesedi herkesin ortasında taşıdılar

Ümraniye'de Khokimova’nın vahşice katledilmesinin ardından Şişli'de çöp konteynerine atılmasının ardından yeni güvenlik kameraları görüntüleri ortaya çıkmaya devam ediyor. Kamera kayıtlarına göre Khokimova’yı katledenler sokaktan geçen kişilere aldırış etmeden cesedin olduğu bavulu taşıdılar.

Katiliyle TİKTOK'tan tanışmış

Sabah gazetesinde yer alan bilgilere göre Durdona Khokimova bundan 3 sene önce Türkiye'ye gelerek İstanbul'a yerleşmiş. Gelmesinin ardından burada bir av bayisi açan Khokimova, TikTok uygulamasında gezerken sonradan katili olacak Dılshod Akhrol Uglı T. ile tanıştı. Bir süre sonra da yüz yüze görüşen ikilinin daha sonra ilişkilerinin başladığı ifade edildi.

Ayrılmayı denedi ama...

Khokimova'nın D.A.U.T. 'nin zamanla davranışlarından dolayı kendisinden ayrılmaya karar verdiği ancak katilin buna yanaşmadığı ve zamanla kavgaların da arttığı hatta komşulara kadar da sesin gittiği belirtildi.

Kaçmaya çalıştı sırtından bıçaklandı

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulanan şüphelinin verdiği ifadede anlattıkları dehşete düşürdü. İddiaya göre Dılshod Akhrol Uglı, genç kadını evine çağırdı. Eve geldikten sonra taraflar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Uglı'nın bıçakla saldırdığı, kaçmaya çalışan Khokimova'yı sırtından, kolundan ve bacağından bıçakladığı öğrenildi.

-Banyo cesedi parçalamak için küçüktü.

-Başını keserek kanının boşalmasını bekledikledi,

-Kanının iyice boşaldığından emin olunca da salona getirerek cesedi orada parçaladı.

-Ceset parçalarını poşetler içinde valize yerleştirdi."

-Parçaları farklı çöp konteynerlerine attı.

Cinayet Büro ekiplerinin, çöpleri dağıtarak yaklaşık 40 dakika içinde genç kadına ait tüm parçaları bulduğu bildirildi. Olayla ilgili katil zanlısı Dılshod Akhrol Uglı T., ona yardım ettiği öne sürülen arkadaşı Gofurjon Akmalkhonovıch K. ve genç kadının evden çıkarken "kasaba gidiyorum" dediği kasap Ekrem K. gözaltına alındı. Üç şüphelinin Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorguları sürüyor.