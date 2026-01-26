BIST 13.054
Kocaeli'de denizde erkek cesedi bulundu

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu. 50'li yaşlardaki bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen ceset, adli tıp kurumu morguna götürüldü.

Piri Reis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi'ndeki bir siteye ait iskelenin açıklarında su yüzeyinde bir kişinin hareketsiz halde durduğunu fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce tekneye alınan ceset, daha sonra kıyıya getirildi.

Vücutta bozulmaların meydana geldiği görülen ve 50'li yaşlardaki bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen ceset, otopsi için Gebze Fatih Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

