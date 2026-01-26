Türkiye onu bu fotoğrafla tanımıştı! "Ali Dede" hayatını kaybetti
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde evinde çıkan yangından kurtulduktan sonra kedisiyle çekilen fotoğrafıyla hafızalara kazınan 94 yaşındaki Ali Meşe, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.Abone ol
Ordular köyündeki evinde 17 Ocak 2018'de çıkan yangından sonra kedisiyle çekilen fotoğrafıyla gündeme gelen Meşe, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar ve akciğer enfeksiyonu hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Meşe'nin cenazesi, köy camisinde ikindi vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi. Meşe'nin cenaze namazına, çocukları Necati ve Ahmet Meşe, yakınları ve köy sakinleri katıldı.