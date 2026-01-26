BIST 13.109
DOLAR 43,38
EURO 51,51
ALTIN 7.074,40
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Adana'da işçi servisinin camını kaskla kıran motosikletlinin ehliyetine el konuldu

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde trafikte çıkan tartışmada işçi servisinin camını kaskıyla kıran motosiklet sürücüsünün ehliyetine süresiz el konuldu.

Abone ol

İddiaya göre, Cemalpaşa Mahallesi'nde motosikletli Aydın B. (39) ile işçi servisinin sürücüsü Dursun Y. (52) arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Servis kapısının camını kaskıyla kıran Aydın B, araçtaki işçilerin tepki göstermesi üzerine olay yerinden ayrıldı.

Şikayet üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Aydın B, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ehliyetini yanında bulundurmadığı gerekçesiyle 2 bin 719 lira ceza kestiği Aydın B'nin sürücü belgesine süresiz el koydu.

Motosiklet sürücüsünün, servis aracının camını kırması bir işçi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye onu bu fotoğrafla tanımıştı! "Ali Dede" hayatını kaybetti
Türkiye onu bu fotoğrafla tanımıştı! "Ali Dede" hayatını kaybetti
YPG'li kız için saç ören hemşire için karar verildi! İfadesinde bakın ne demiş
YPG'li kız için saç ören hemşire için karar verildi! İfadesinde bakın ne demiş
Ataşehir'de binada patlama oldu
Ataşehir'de binada patlama oldu
Adana'daki kayıp kızdan haber var! 16 yaşındaki kız mağarada bulundu
Adana'daki kayıp kızdan haber var! 16 yaşındaki kız mağarada bulundu
Özdağ'dan 'süreç' mesajı: Terörle pazarlık olmaz
Özdağ'dan 'süreç' mesajı: Terörle pazarlık olmaz
Özdağ'dan 'süreç' mesajı: Terörle pazarlık olmaz
Özdağ'dan 'süreç' mesajı: Terörle pazarlık olmaz
Özdağ'dan 'süreç' mesajı: Terörle pazarlık olmaz
Özdağ'dan 'süreç' mesajı: Terörle pazarlık olmaz
Denizli'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti
Denizli'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti
Aydın'da üvey oğluyla tartışırken fenalaşan kişi kaldırıldığı hastanede öldü
Aydın'da üvey oğluyla tartışırken fenalaşan kişi kaldırıldığı hastanede öldü
Beşiktaş Tammy Abraham'ın bonservisini aldı! İşte Roma'ya yapılacak ödeme
Beşiktaş Tammy Abraham'ın bonservisini aldı! İşte Roma'ya yapılacak ödeme
Rus askerleri Suriye'de Fırat'ın doğusundan çekildi
Rus askerleri Suriye'de Fırat'ın doğusundan çekildi
Terör örgütü YPG ateşkes dinlemedi köye baskın düzenledi
Terör örgütü YPG ateşkes dinlemedi köye baskın düzenledi