YEREL

Konya'da kaçakçılık operasyonu! 5 şüpheli yakalandı

Konya'da kaçakçılık operasyonu! 5 şüpheli yakalandı

Konya'da kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara-Konya arasında seyir halindeki bir aracı kent merkezinde durdurdu. Araçta yapılan aramada 100 ruhsatsız tabanca ve 100 şarjör ele geçirildi.

İl genelinde 2 araç ve 1 adreste yapılan aramada da 32 bin 731 litre kaçak akaryakıta el konuldu.

Başka bir operasyonda ise 2 araç, 1 iş yeri, 1 depo ve 2 ikamette arama yapıldı. Aramalarda çok sayıda kaçak ürün, 2 kalem tabanca ve fişekler ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AB, Rusya'dan gaz ithalatını sonlandırıyor! İki ülkenin karara itirazı var
"Bulabiliyorsanız bulun beni" deyip polis ve bekçilere küfür etti! Samsun'da yakalandı cezaevini boyladı
İzmir'de 3 polis şehit olmuştu! İddianame kabul edildi işte istenen ceza
Rojin Kabaiş'in yeni görüntüleri ortaya çıktı! Anne babalara böyle seslenmiş!
Müjdat Gezen'in acı günü! Halası ses sanatçısı Seha Okuş vefat etti
Artvin-Şavşat kara yolunda heyelan
Arap kanalına konuştu Hakan Fidan'dan dikkat çeken sözler: Türkiye'ye yalvaracaklar
ASELSAN NATO işbirliğinde yeni aşama resmen açıklandı
Altın ve gümüş rekor kırmaya devam ediyor! Yüzde 55 artış...
Almanya Trump'ın özür dilemesini istedi
Danıştay 1. Dairesi başkanlığı için seçim yarın yapılacak
ORC'nin anketi bomba! Ev kadınları ve esnaf bu pazar seçim olsa kime oy veriyor
