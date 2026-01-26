İzmir'de 3 polis şehit olmuştu! İddianame kabul edildi işte istenen ceza

İzmir'in Balçova ilçesinde geçen yıl 3 polisin şehit olduğu, 1'i polis 2 kişinin yaralandığı polis merkezine yönelik silahlı saldırıya ilişkin 13 sanık hakkında hazırlanan iddianame, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede 7'si tutuklu 13 sanık hakkında 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile 261'er yıla kadar hapis cezası istendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Balçova ilçesinde 8 Eylül 2025'te 1. sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir, polis memurları Hasan Akın ve Ömer Amilağ'ı şehit eden, polis memuru Murat Dağlı ile bir kişiyi yaralayan terör örgütü DEAŞ üyesi E.B. (17) ile babası N.B. ve annesi A.B'nin de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 13 sanık hakkında hazırlanan iddianame, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Saldırıyı gerçekleştiren E.B'nin ayrılan ve İzmir 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen dosyası da birleştirilmesi amacıyla İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

7'si tutuklu 13 sanık

İddianamede, 7'si tutuklu 13 sanık hakkında 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile 261'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Sanıklar 9 Nisan'da hakim karşısına çıkacak.