Özdağ'dan 'süreç' mesajı: Terörle pazarlık olmaz

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul’un ilçeleri arasında ciddi kaynak adaletsizliği olduğunu savunarak Avcılar’ın ihmal edildiğini söyledi. Terörle müzakere iddialarını sert sözlerle eleştiren Özdağ, emeklinin alım gücünün eridiğini belirtti, 2026 için ekonomik kriz, 2027 Kasım ayı için ise seçim öngörüsünde bulundu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı bir programda İstanbul ve Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 5 Ocak’tan bu yana İstanbul’u adım adım gezdiğini belirten Özdağ, her ilçede kahvaltı sohbetleri ve esnaf ziyaretleriyle kentin sorunlarını yerinde dinlediklerini söyledi. Özdağ, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin ise sert eleştirilerini yineleyerek "Terörle pazarlık olmaz" ifadelerini kullandı.

“İSTANBUL 39 İL GİBİ, AVCILAR İHMAL EDİLİYOR”

İstanbul’un 39 ilçesinin yan yana gelmiş iller gibi olduğunu ifade eden Özdağ, bazı mahallelerin nüfusunun Anadolu’daki il merkezlerinden daha fazla olduğuna dikkat çekti. Avcılar örneğini veren Özdağ, “Avcılar’da bir mahallede yaşayan nüfus, Anadolu’da bir il merkezinden daha kalabalık. Buna rağmen Avcılar, İstanbul’un kenarda kalmış ve ihmal edilmiş ilçelerinin başında geliyor. Hak ettiği kaynakları alamıyor” dedi.

İstanbul’un genel sorunlarının ağır olduğunu, ancak Avcılar gibi ilçelerde bu sorunların daha derin yaşandığını vurgulayan Özdağ, adil kaynak dağılımına işaret etti.

“TERÖRLE PAZARLIK OLMAZ”

Türkiye’nin iç ve dış politikasına ilişkin gelişmeleri de değerlendiren Özdağ, terörsüz Türkiye süreci kapsamında TBMM üyelerinin PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmelerini ve Öcalan’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye hediye gönderdiği yönündeki haberleri sert sözlerle eleştirdi.

Özdağ, “Terörle pazarlık olmaz, teröriste güvenilmez. Narko teröriste hiç güvenilmez. Uyuşturucu kaçakçısına devlet ortak edilmez, Öcalan’la anayasa yazılmaz” ifadelerini kullandı.

“PKK YANDAŞLARI SADECE TÜRKİYE’DE SALDIRMIYOR"

Suriye’nin kuzeyindeki gelişmelere değinen Özdağ, ABD’nin desteğini çekmesinin ardından YPG unsurlarının bölgede panik yaşadığını savundu. Bunun yansımalarının Türkiye ve Avrupa’da görüldüğünü iddia eden Özdağ, PKK yandaşlarının Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde ve Almanya’da Türklerin iş yerlerine saldırdığını öne sürdü.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü’ne yönelik el yapımı bombalı saldırıyı da hatırlatan Özdağ, bu olayların terörle müzakerenin sonuçlarını gösterdiğini söyledi.

“EMEKLİNİN ALIM GÜCÜ BÜYÜK ORANDA ERİYOR”

Ekonomi politikalarını da eleştiren Özdağ, emeklilerin alım gücündeki düşüşe dikkat çekti. 2002 yılında bir emekli maaşıyla 6,5–7,5 çeyrek altın alınabildiğini belirten Özdağ, bugün bunun 1,5 çeyrek altına düştüğünü ifade etti.

Türkiye’nin ekonomik sıralamadaki gerilemesine de değinen Özdağ, “2002’de dünyanın 16’ncı büyük ekonomisiydik, bugün 23’üncü sıraya doğru geriliyoruz” dedi.