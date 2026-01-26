BIST 13.128
DOLAR 43,38
EURO 51,47
ALTIN 7.058,96
HABER /  SPOR

Beşiktaş Tammy Abraham'ın bonservisini aldı! İşte Roma'ya yapılacak ödeme

Beşiktaş Tammy Abraham'ın bonservisini aldı! İşte Roma'ya yapılacak ödeme

Beşiktaş Kulübü, sezon başında İtalyan ekibi Roma'dan kiralık olarak transfer edilen İngiliz futbolcu Tammy Abraham'ın satın alma opsiyonunun kullanıldığını duyurdu.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilen açıklamada, "Profesyonel futbolcu Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın transfer sözleşmesindeki şartlar gerçekleşmiş olup, oyuncunun kalıcı transferi hükmü devreye girmiştir. Bu kapsamda, Roma kulübüne 13 milyon avro transfer bedeli ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

Abraham, siyah-beyazlı formayla bu sezon tüm kulvarlarda 26 maçta 13 gol kaydetti.

