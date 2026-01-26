Rus askerleri Suriye'de Fırat'ın doğusundan çekildi

ABD'nin terör örgütü YPG'yi yüzüstü bırakmasının ardından bir darbe de Rusya'dan geldi. Rusya, Suriye’nin kuzeydoğusundaki Haseke vilayetine bağlı Kamışlı ilçesinde bulunan askeri üssündeki personel ve teçhizatını bölgeden çıkardı ve Lazkiye’deki Hımeymim Hava Üssü'ne taşıdı.

Bölgedeki AA muhabirinin Suriyeli askeri kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Rusya, Kamışlı'da yer alan üsten askeri kargo uçaklarıyla askeri personelleri ve çeşitli askeri teçhizatları taşıdı.

Rusların Kamışlı'daki askeri teçhizat ve personelini Lazkiye vilayetindeki Hımeymim Hava Üssü'ne çektiğinin altını çizen Suriyeli askeri kaynaklar, konuya ilişkin daha fazla bilgi vermedi.

Ateşkes uzamıştı

Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG ile ateşkesin 24 Ocak saat 23.00'ten itibaren 15 günlüğüne uzatıldığını duyurmuştu. Bakanlık, ABD'nin YPG kontrolündeki hapishanelerden DEAŞ'lı tutukluları Irak'a taşıma süreci sebebiyle ateşkes süresinin uzatıldığını bildirmişti.

DEAŞ mahkumları naklediliyor

Suriye'de ABD liderliğindeki DEAŞ karşıtı koalisyonun, Haseke vilayetine bağlı Şeddadi beldesindeki askeri hava üssünde yoğun hareketlilik gözleniyor. Suriye ordusu, terör örgütü YPG'ye karşı düzenlediği operasyonla ülkenin kuzeydoğusunda geniş bir bölgeyi örgütten kurtardı. Suriye ordusunun kurtardığı bölgeler arasında ABD liderliğindeki DEAŞ karşıtı koalisyona ait Şeddadi beldesindeki hava üssü de yer alıyor. Şeddadi Hava Üssü'nde, ABD'ye ait kargo uçağının indiği, uçağa yükleme yaptığı görülüyor. Bunun yanı sıra çevrede askeri helikopterlerin uçuşu devam ediyor. Askeri üssün çevresini gözlemlemek için burada bir zeplin de yer alıyor. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'de tutulan terör örgütü DEAŞ militanlarının Irak'a transferinin başladığını bildirmişti. CENTCOM'dan 21 Ocak'ta yapılan açıklamada, "Nakil misyonu, ABD güçlerinin Suriye'nin Haseke kentindeki bir gözaltı tesisinde tutulan 150 DEAŞ savaşçısını Irak'taki güvenli bir yere başarıyla nakletmesiyle başladı." ifadelerine yer verilmişti. Ayrıca açıklamada, Suriye'den Irak kontrolündeki tesislere yaklaşık 7 bin DEAŞ'lının nakledileceği kaydedilmişti.