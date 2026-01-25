Suriye'nin altını köstebek yuvasına çevirmişler YPG tünelleri görüntülendi
Suriye ordusunun düzenlediği operasyonla terör örgütü YPG'den kurtardığı Rakka'ya bağlı Tabka beldesinde, örgütün kilise, hastane, belediye binası gibi sivil yerleşimlerin altına kazdığı kilometreler boyunca uzanan tünel ağı ortaya çıkıyor.
Terör örgütü YPG, Rakka vilayetine bağlı Fırat kıyısındaki Tabka beldesini 2017'den beri işgal altında tutuyordu. Suriye ordusu, düzenlediği operasyonla 18 Ocak'ta Tabka beldesini terörden arındırdı. YPG'nin 8 yıldan uzun süredir işgal ettiği beldede büyük altyapı eksikliği dikkati çekiyor.
Buna karşın, YPG'nin duvarlara yazdığı sloganlar, duvar resimleri hala duruyor. Terör örgütünün kazdığı bazı tünellerin girişleri beldedeki yollarda ilerlerken dahi görülüyor.
Suriye ordusu, beldenin güvenliğini üstlenmiş durumda. AA ekibi, Suriye ordusunun patlayıcı imha ekipleriyle YPG'nin beldede kazdığı tünel ağını görüntüledi.
Tabka'nın Fırat Nehri kıyısında bombardımanla yıkılmış bir binanın içine ilerleyince tünelin girişi ortaya çıkıyor. Yerin altına indikten sonra tünel boyunca ilerlerken roket atar başlıkları ve yüksek kalibreli mermi kovanları dikkati çekiyor. Suriye askerlerinin aktardığına göre, tünel ağının içindeki kapılardan şehirdeki farklı noktalara ilerleniyor.