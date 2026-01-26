BIST 13.128
Aydın'da üvey oğluyla tartışırken fenalaşan kişi kaldırıldığı hastanede öldü

Aydın'da üvey oğluyla tartışırken fenalaşan kişi kaldırıldığı hastanede öldü

Aydın'ın Efeler ilçesinde üvey oğluyla tartışırken fenalaşan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde Nurettin Aslıhan, üvey oğlu S.K. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında Aslıhan'ın fenalaşması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi.

Ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Aslıhan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Aslıhan'ın tartışma sırasında kalp krizi geçirdiği değerlendiriliyor.

Gözaltına alınan S.K. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen S.K, "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olmak" suçundan tutuklandı.

