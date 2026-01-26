Adana'daki kayıp kızdan haber var! 16 yaşındaki kız mağarada bulundu

ADANA'da 16 yaşındaki kız dün ortadan kayboldu. Genç kızdan haber alamayan ailesi güvenlik güçlerine başvurdu. Genç kızı arama çalışmalarında 24 saat sonra sonuç alındı. 16 yaşındaki kız bir mağarada bulundu.

ADANA Kozan'a bağlı Velicanlı Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde evden ayrılan 16 yaşındaki Hatice Kaya'dan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı. Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalara Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekipleri katıldı. Bölgede dron, termal dron ve iz takip köpekleri de kullanıldı.

Soğuktan korunmak için mağaraya sığınmış

Ekiplerin Sin Manastırı bölgesinde yaptığı aramada çocuk, soğuktan korunmak amacıyla girdiği mağara gibi bir yapıda bulundu.

Sağ olarak bulunan kız çocuğu, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. 16 yaşındaki kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.