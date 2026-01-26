BIST 13.128
DOLAR 43,38
EURO 51,47
ALTIN 7.058,96
HABER /  GÜNCEL

Adana'daki kayıp kızdan haber var! 16 yaşındaki kız mağarada bulundu

Adana'daki kayıp kızdan haber var! 16 yaşındaki kız mağarada bulundu

ADANA'da 16 yaşındaki kız dün ortadan kayboldu. Genç kızdan haber alamayan ailesi güvenlik güçlerine başvurdu. Genç kızı arama çalışmalarında 24 saat sonra sonuç alındı. 16 yaşındaki kız bir mağarada bulundu.

Abone ol

ADANA Kozan'a bağlı Velicanlı Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde evden ayrılan 16 yaşındaki Hatice Kaya'dan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı. Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalara Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekipleri katıldı. Bölgede dron, termal dron ve iz takip köpekleri de kullanıldı.

Soğuktan korunmak için mağaraya sığınmış
Ekiplerin Sin Manastırı bölgesinde yaptığı aramada çocuk, soğuktan korunmak amacıyla girdiği mağara gibi bir yapıda bulundu.

Adana'daki kayıp kızdan haber var! 16 yaşındaki kız mağarada bulundu - Resim: 0

Sağ olarak bulunan kız çocuğu, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. 16 yaşındaki kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Özdağ'dan 'süreç' mesajı: Terörle pazarlık olmaz
Özdağ'dan 'süreç' mesajı: Terörle pazarlık olmaz
Özdağ'dan 'süreç' mesajı: Terörle pazarlık olmaz
Özdağ'dan 'süreç' mesajı: Terörle pazarlık olmaz
Özdağ'dan 'süreç' mesajı: Terörle pazarlık olmaz
Özdağ'dan 'süreç' mesajı: Terörle pazarlık olmaz
Denizli'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti
Denizli'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti
Aydın'da üvey oğluyla tartışırken fenalaşan kişi kaldırıldığı hastanede öldü
Aydın'da üvey oğluyla tartışırken fenalaşan kişi kaldırıldığı hastanede öldü
Beşiktaş Tammy Abraham'ın bonservisini aldı! İşte Roma'ya yapılacak ödeme
Beşiktaş Tammy Abraham'ın bonservisini aldı! İşte Roma'ya yapılacak ödeme
Rus askerleri Suriye'de Fırat'ın doğusundan çekildi
Rus askerleri Suriye'de Fırat'ın doğusundan çekildi
Terör örgütü YPG ateşkes dinlemedi köye baskın düzenledi
Terör örgütü YPG ateşkes dinlemedi köye baskın düzenledi
İzmir'de öldürüldüğü ortaya çıkan Dilan'ın annesi konuştu
İzmir'de öldürüldüğü ortaya çıkan Dilan'ın annesi konuştu
Kesikbaş cinayetinde korkunç detay! Banyoda başını kesip kanını akıtmış ve...
Kesikbaş cinayetinde korkunç detay! Banyoda başını kesip kanını akıtmış ve...
AB'den Grok'a müstehcen görüntü soruşturması
AB'den Grok'a müstehcen görüntü soruşturması
İzzet Günay'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama! Haldun Dormen'in cenazesinde fenalaşmıştı
İzzet Günay'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama! Haldun Dormen'in cenazesinde fenalaşmıştı