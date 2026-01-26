BIST 13.128
YPG'li kız için saç ören hemşire için karar verildi! İfadesinde bakın ne demiş

SURİYE'de terör örgütü YPG üyesi bir kadının saçının kesilmesine tepki göstermek amacıyla DEM Parti tarafından başlatılan "saç örme" akımına katılan ve gözaltına alınan kamu hastanesinde hemşire olarak çalışan İ.A. hakkında karar verildi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan hemşire İ.A., ifadesinde, "Pişmanım. Devlet yanlısı paylaşımlarım da var. Zazayım, Kürtçe bilmiyorum, şarkı sözlerini de bilmiyorum" dedi.

PKK uzantısı YPG üyesi bir kadının saçının kesilmesine tepki göstermek amacıyla DEM Parti tarafından başlatılan "saç örme" akımına hemşire olarak çalışan İ.A'da katılmıştı. Kocaeli'deki bir kamu hastanesinde çalışan İ.A., görevi başındayken saçlarını ördüğü videoyu Kürtçe bir şarkı eşiliğinde sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Memurluğa aykırı davranışa gözaltı
Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, hemşirenin "Devlet Memurları Kanunu" ve "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri"ne aykırı hareket ettiğini vurgulayarak, hakkında gerekli adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirmişti. Hemşire İ.A.'nın İstanbul'da kardeşinin evinde gözaltına alındı ve işlemleri için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Hemşire için karar verildi

Emniyette işlemleri tamamlanan ve Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen hemşire İ.A., savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar vererek adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

İfadesinde pişmanım dedi

Hemşire İ.A.'nın ifadesinde, "Pişmanım. Devlet yanlısı paylaşımlarım da var. Zazayım, Kürtçe bilmiyorum, şarkı sözlerini de bilmiyorum" dediği öğrenildi.

