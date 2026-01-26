BIST 13.054
2026'nın yok satacak 5 otomobili belli oldu! Özellikleri ve fiyatı...

|
ABD merkezli otomotiv yayını Car and Driver, 2026’da satışa sunulması planlanan yeni modelleri bir araya getirdi. Listede, Ferrari’nin ilk tamamen elektrikli aracı da dahil olmak üzere beş farklı otomobil yer alıyor

2026'nın yok satacak 5 otomobili belli oldu! Özellikleri ve fiyatı... - Resim: 1

Ünlü otomotiv dergisi, 2026 yılında yollara çıkması beklenen ve otomobil tutkunlarının ilgisini çeken modelleri derledi.

2026'nın yok satacak 5 otomobili belli oldu! Özellikleri ve fiyatı... - Resim: 2

İŞTE 2026 YILINDA ÇIKACAK 5 OTOMOBİL!

2026'nın yok satacak 5 otomobili belli oldu! Özellikleri ve fiyatı... - Resim: 3

 RAM 1500 TRX

Ram’in süper güçlü 1500 TRX pickup (kamyonet) modeli bu yıl geri dönüyor. 

2026'nın yok satacak 5 otomobili belli oldu! Özellikleri ve fiyatı... - Resim: 4

750 beygir gücünün üzerinde bir performansa sahip olacak, V8 motorla donatılacak ve 2023’te emekliye ayrılan versiyondan daha güçlü olacak.

