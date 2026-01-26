2026'nın yok satacak 5 otomobili belli oldu! Özellikleri ve fiyatı...
|
ABD merkezli otomotiv yayını Car and Driver, 2026’da satışa sunulması planlanan yeni modelleri bir araya getirdi. Listede, Ferrari’nin ilk tamamen elektrikli aracı da dahil olmak üzere beş farklı otomobil yer alıyor
Ünlü otomotiv dergisi, 2026 yılında yollara çıkması beklenen ve otomobil tutkunlarının ilgisini çeken modelleri derledi.
113
İŞTE 2026 YILINDA ÇIKACAK 5 OTOMOBİL!
213
RAM 1500 TRX
Ram’in süper güçlü 1500 TRX pickup (kamyonet) modeli bu yıl geri dönüyor.
313
750 beygir gücünün üzerinde bir performansa sahip olacak, V8 motorla donatılacak ve 2023’te emekliye ayrılan versiyondan daha güçlü olacak.
413