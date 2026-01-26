Dar gelirli ailelere müjde! Ödemelerde destek sağlanacak

Maddi imkanı yetersiz olan ve doğal gaz faturasını ödemekte zorlanan ailelere müjdeli haber geldi. Erzincan'da doğal gaz faturalarını ödeyemeyen ailelere destek sağlanacak. Müjdeli haberi Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu duyurdu.Abone ol
Erzincan'da Vali Hamza Aydoğdu, maddi imkanı yetersiz olan ve doğal gaz faturasını ödemekte zorlanan ailelere müjdeli haberi verdi.
YAKIN ZAMANDA HAYATA GEÇİRİLECEK
Aydoğdu, doğalgaz faturasını ödemekte güçlük çeken dar gelirli ailelere destek sağlanacağını duyurdu. Uygulamanın yakın zamanda hayata geçirileceğini açıklayan Aydoğdu, gerekli tespitlerin yapılacağını aktardı.
İNCELEMENİN ARDINDAN HANELER BELİRLENECEK
Aydoğdu, yapılacak incelemelerin ardından uygun görülen hanelere doğal gaz desteği verileceği bildirdi. Uygulamanın özellikle kış aylarında artan enerji giderleri karşısında vatandaşların yükünü hafifletmesi hedefleniyor.