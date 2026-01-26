BIST 12.993
Dar gelirli ailelere müjde! Ödemelerde destek sağlanacak

Dar gelirli ailelere müjde! Ödemelerde destek sağlanacak

Maddi imkanı yetersiz olan ve doğal gaz faturasını ödemekte zorlanan ailelere müjdeli haber geldi. Erzincan'da doğal gaz faturalarını ödeyemeyen ailelere destek sağlanacak. Müjdeli haberi Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu duyurdu.

Erzincan'da Vali Hamza Aydoğdu, maddi imkanı yetersiz olan ve doğal gaz faturasını ödemekte zorlanan ailelere müjdeli haberi verdi.

YAKIN ZAMANDA HAYATA GEÇİRİLECEK

Aydoğdu, doğalgaz faturasını ödemekte güçlük çeken dar gelirli ailelere destek sağlanacağını duyurdu. Uygulamanın yakın zamanda hayata geçirileceğini açıklayan Aydoğdu, gerekli tespitlerin yapılacağını aktardı.

İNCELEMENİN ARDINDAN HANELER BELİRLENECEK

Aydoğdu, yapılacak incelemelerin ardından uygun görülen hanelere doğal gaz desteği verileceği bildirdi. Uygulamanın özellikle kış aylarında artan enerji giderleri karşısında vatandaşların yükünü hafifletmesi hedefleniyor.

