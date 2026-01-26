İsrailli general açıkladı! ABD'nin muhtemel İran saldırısına hazırlık yapıyoruz

İsrail ordusunun Kuzey Cephesi Komutanı Tümgeneral Rafi Milo, ABD'nin İran'a yönelik olası bir saldırısının Tahran yönetiminin misillemesine yol açabileceği ihtimaline karşı İsrail ordusunun tüm cephelerde hazırlık yaptığını açıkladı.

ABD Başkanı Trump'ın, İran'a doğru giden büyük bir Amerikan filosunun bulunduğu açıklamasının ardından bölgede gerginlik artmaya devam ediyor.

Kanal 12 televizyonuna açıklama yapan İsrail ordusunun Kuzey Cephesi Komutanı Tümgeneral Rafi Milo, ABD'nin İran'a saldırma olasılığı çerçevesinde İsrail ordusunun yaptığı hazırlıklara değindi.

"AMERİKALILARIN ASKERİ YIĞINAĞINI GÖRÜYORUZ"

Tümgeneral Milo, "Amerikalıların hem Basra Körfezi'ne hem de Orta Doğu geneline yaptığı askeri yığınağı görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bu durumun nereye gideceğini bilmiyoruz." diyen Milo, Washington'un Tahran'a saldırmayı seçmesi halinde bunun İsrail'i de etkileyebileceğini ve İran'ın vereceği yanıtın kendileri üzerinden olma ihtimalinin bulunduğunu vurguladı.

İsrailli general, ayrıca Hizbullah'ın daha geniş bir çatışmaya dahil olup olmayacağının yakından izlendiğini belirterek, "Çok dikkatliyiz, hazırlıklıyız ve hem güçlü savunma hem de taarruz hazırlıkları yapıyoruz." diye konuştu.

ORDU HAZIRLIK SEVİYESİNİ YÜKSELTTİ

Türkiye ve Katar'ın bölgesel dengeler açısından "büyük bir sorun" olduğunu ileri süren Tümgeneral Milo, Suriye'ye ilişkin olarak sahadaki durumun "karmaşık ve zor" olduğunu, İsrail ordusunun güneyinde işgali sürdürdüğü Suriye'de saldırılara devam edeceğine işaret etti.

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin muhtemel İran saldırısına atıfla, İsrail ordusunun hafta boyunca tüm alanlarda yaşanabileceklere karşı hazırlık seviyesini yükseltmeye yoğunlaştığını duyurmuştu.

“İSRAİL SALDIRI PLANINI BEĞENMEDİ” İDDİASI

Amerikan Axios haber platformunun ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre Trump, önceki hafta Beyaz Saray'da yapılan İran toplantısından önce bu ülkeye yönelik saldırı emri vermeye hazırdı.

Haberde görüşlerine yer verilen ABD'li bir yetkili, durumun ciddiyetini anlatarak, "Gerçekten çok yakındı. Ordu çok hızlı bir şekilde harekete geçmeye hazırdı. Ancak o emir hiç gelmedi." ifadelerini kullandı.

Yetkili, salı günkü toplantı öncesinde İsrail, Suudi Arabistan ve İranlı yetkililerle yapılan diplomatik temaslardan çıkan sonuçların ele alındığını ve bölgedeki ABD müttefiklerinin olası bir saldırıya soğuk baktıklarını ilettiklerini söyledi.

Ayrıca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Trump'a, "İsrail'in İran'ın misillemesine hazırlıklı olmadığını" ve "önerilen ABD planının yeterli güce sahip olmadığını" söylediği aktarıldı. Benzer şekilde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da bu konuya ilişkin derin endişelerini dile getirdiği kaydedildi.

“AMERİKAN FİLOSU İRAN'A DOĞRU İLERLİYOR”

ABD Başkanı Trump da geçen hafta Davos'taki 56. Dünya Ekonomi Forumu'ndan (WEF) Washington'a dönerken yaptığı açıklamada "İran'a doğru giden büyük bir Amerikan filosunun bulunduğunu" açıklamıştı. "İran'ı infazları gerçekleştirmeleri halinde vurmakla tehdit ettim, vazgeçtiler." diyen Trump'ın sözünü ettiği filonun Abraham Lincoln uçak gemisi ve 3 destroyerden oluştuğu belirtiliyor.