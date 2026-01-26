BIST 13.004
Hamaney yer altında mı saklanıyor? Maduro senaryosu korkusu

Olası bir ABD saldırısı endişesi nedeniyle dini lider Ali Hamaney'in yer altı sığınağında saklanmaya başladığı iddia edildi. ABD'nin bölgeye askeri yığınak yapmasıyla güvenlik tehdidinin "benzeri görülmemiş" seviyelere çıktığı ve bu durumun Hamaney'in kararını etkilediği bildirildi

İçeride haftalardır zor günler geçiren İran, ABD'nin tehditlerine karşı da önlem almaya çalışıyor. ABD'ye ait filo, Orta Doğu'ya ulaştı. Saldırı gerçekleşir mi bilinmez ancak Tahran'ın dini lider Hamaney'i yer altında sakladığı iddia ediliyor.

Venezuela lideri Maduro ile aynı sonun yaşanmasını istemeyen Tahran'ın, güvenliği benzeri görülmemiş seviyelere çıkardığı belirtiliyor. Muhaliflere yakın kaynaklar, Hamaney'in bu ayların başlarında özel olarak inşa edilen bir yere götürüldüğünü öne sürüyor.

Bir diğer iddia ise İran, iletişimin aksamaması için yeni bir iletişim düzeni kurdu. Hamaney'in günlük resmi işlerinin oğlu Mesud Hamaney aracılığıyla yürütüldüğü belirtiliyor.

USS Abraham Lincoln gemisi Orta Doğu’ya ulaştı. Yoldayken İran Devrim Muhafızları hazır olduklarını belirterek, USS Abraham Lincoln'ün daha önce çekilen görüntülerini paylaştı.

