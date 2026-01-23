En beğenilen genel başkan anketi yapıldı! Listede 10 isim yer aldı zirvedeki isim bomba
ORC Araştırma 26 ilde 2 bin 150 katılımcı ile yaptığı son anketi paylaştı. Ankette, siyasi parti genel başkanlarının toplumdaki beğeni düzeyi soruldu. Listede 10 isim yer aldı. Zirvedeki isim ise...
ORC Araştırma 11-13 Ocak 2026 tarihleri arasında 26 ilde 2 bin 150 katılımcı ile bir anket çalışması yaptı. Yapılan ankette katılımcılara genel başkanların isimleri tek tek okunup, "Her biri için ayrı ayrı beğeni durumunuzu belirtir misiniz?" sorusu yöneltildi. İşte anket sonuçları:
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 42,5
Özgür Özel: Yüzde 36,8
Devlet Bahçeli: Yüzde 23,1
