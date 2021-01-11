Arsenal Menajeri Mikel Arteta'dan Mesut Özil açıklaması

Fenerbahçe camiasında merakla beklenen Mesut Özil için yeni bir açıklama Arsenal cephesinden geldi. Menajer Mikel Arteta, görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

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Arsenal Menajeri Mikel Arteta, Mesut Özil'in son durumu hakkında konuştu. Basın toplantısında soruları yanıtlayan Arteta, yıldız futbolcu için çözüm arayışı içinde olduklarını söyledi. Arteta, "Son basın toplantısından bu yana hiçbir şey değişmedi. Özil ve Arsenal adına en doğru çözümü bulmak adına görüşmelerimiz sürüyor. Kulüp uzun vadeli gelecek hakkında bazı görüşmeler yapıyor ve bir şey öğrendiğimizde bunu açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

''Şaşırtıcı bir durum değil"

32 yaşındaki futbolcunun taraftarların Twitter üzerinden sorularını yanıtlayacak olmasına değinen Arteta, "Twitter kullanmıyorum. Böyle bir şey olacağını bilmiyordum. Olabilir, taraftarlarla iletişimini devam ettirmek, son bilgileri paylaşmak, yakın gelecek ve uzun vadeli konularla ilgili konuşmak istiyor olabilir. Şaşırtıcı bir durum değil" ifadelerini kullandı.

"Mesut Özil kadro dışı kaldığı dönemi nasıl geçirdi?"

Arteta, "Mesut Özil kadro dışı kaldığı dönemi nasıl geçirdi?" sorusuna ise, "Kadro dışı kaldığınızda bu durumun üstesinden gelebilmek her zaman zordur. Kadroda olmayan oyuncuya sahip olmak da zor. Çünkü onların motive edilmesine, iyi antrenmana ve yapmaya çalıştıklarınızın bir parçası olmalarına ihtiyacınız vardır. Bu süreci en iyi şekilde yönetmeye çalıştık." şeklinde yanıt verdi.