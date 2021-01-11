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Antalya'da 6 gündür kayıptı! Engelli genç bakın nerede bulundu

İhlas Haber Ajansı

ANTALYA'da 6 gündür kayıp olan zihinsel engelli Mehmet Kocasarı bulundu. Engelli gencin bir otomobil çarpması sonucu hastanede tedaviye alındığı belirlendi.

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Serik ilçesi Yankoy Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Kocasarı (30) için ailesi Serik İlçe Jandarma Karakolu'na kayıp başvurusunda bulundu. En son 6 Ocak Çarşamba günü Abdurrahmanlar Mahallesi'nde bir markette görülen Kocasarı'yı bulmak için jandarma çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde Kocasarını'nın Muratpaşa ilçesi Meydan Polis Merkezi önünde yaya olarak gezdiği esnada araba çarpması sonucunda yaralandığı ortaya çıktı. Üzerinde kimlik belgesi olmadığı için ilk etapta kimliği tespit edilemeyen Kocasarı'nın kendisine geldikten sonra yapılan sorgulamasında kayıp olarak aranan şahıs olduğu anlaşıldı.
Hayati tehlikesi bulunmayan Kocasarı'nın tedavisinin devam ettiği bildirildi.

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