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Ümitcan Uygun'un yakınları AA ekibine saldırdı! Şikayetçi olacaklar

 Uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan ve tutuklanan Ümitcan Uygun'un yakınları, adliye çıkışında görüntü alan Anadolu Ajansı ekibine saldırdı. 

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Ümitcan Uygun, sosyal medyadaki görüntüleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği Ankara Adliyesinde nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ümitcan Uygun polis tarafından cezaevine götürülmek üzere adliyeden çıkarıldığı sırada görüntü almak isteyen AA kameramanı Mustafa Vergiveren ile foto muhabiri Doğukan Keskinkılıç, Uygun'un yakınlarının saldırısına uğradı.

Saldırganların, görüntü aldığı sırada darbettikleri AA kameramanı Mustafa Vergiveren yere düştü. Saldırganlar, Vergiveren'e yerde de tekme attı.

Görevliler engelledi

Fotomuhabiri Keskinkılıç'a da vurmak isteyen saldırganlar, adliyenin güvenlik görevlilerince engellendi.

AA ekibine tehdit ve hakarette bulunan saldırganlar, Uygun'un avukatı tarafından taksiye bindirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı.

Şikayetçi olacaklar

AA ekibinin sağlık durumunun iyi olduğu, saldırganlardan şikayetçi olunacağı öğrenildi.

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