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Van'da feci kaza! İki minibüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

İhlas Haber Ajansı

VAN'da öğle saatlerinde iki minibüs çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

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Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Edremit karayolu üzerindeki Toptancılar Sitesi Kavşağı’nda meydana geldi. Edremit istikametine giden 65 NK 412 plakalı minibüs, aynı yönde seyir halindeki 65 NR 122 plakalı minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 65 NK 412 plakalı minibüste bulunan 11 kişi yaralandı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 11 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan yol araçların kaldırılmasıyla açılırken, soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

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