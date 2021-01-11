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Hatay'da kumar oynarken basılınca koltuğa uzanıp uyuyor gibi davrandı

Demirören Haber Ajansı

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ekiplerinin baskını sırasında bir kişinin, uyuyor gibi davranması kameralara yansıdı.

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Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimler sırasında 11 Ocak günü saat 00.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Lalapaşa Sokak'ta faaliyet gösteren E.D.'nin işlettiği kıraathanenin açık olduğunu tespit etti. Kısıtlamalar nedeniyle kapalı olması gereken iş yerinden sesler gelmesi üzerine, kilitli olan kapı çilingire açtırıldı.

Baskın yapan ekipler, içeride 14 kişinin olduğunu saptadı. Bu kişilere, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri, soysal mesafe kurallarına uymadıkları ve kumar oynadıkları gerekçesiyle toplam 44 bin 100 TL ceza kesildi. Polis ekiplerinin baskını sırasında koltuğa uzanan bir kişinin uyuyor gibi davranması ise görüntülere yansıdı. 

kapıları kapatmadı uyuşmuya

şimdilik eittfakın 

şu an içih millet ittfakı içinde ruryor seçim sürecine yşaklaştıkak

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