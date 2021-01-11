Fatih Terim'i yıkan haber! İstediği golcü Fransa'ya gitti

Galatasaray'da Fatih Terim'in transfer listelerinde olduğunu açıkladığı Zamalek forması giyen Mostafa Mohamed, Ligue 1 ekiplerinden Saint-Etienne ile anlaşmaya vardı.

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Gençlerbirliği maçı sonrasında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Zamalek forması giyen Mostafa Mohamed’i istediğini açıklamıştı. Ancak dün Fransa’dan Galatasaray’a kötü bir haber geldi. 23 yaşındaki golcü oyuncu Fransa Ligue 1 ekiplerinden St. Etienne ile anlaşmaya vardı.

Mostafa Mohamed, “Avrupa'ya transfer olma vaktim geldi. Mısır'dan ayrılmak istiyorum. Diğer Mısırlı oyuncular Trezeguet ve Elneny gibi ben de Fransa'ya transfer olup, o büyük ligde gelişim sağlamak istiyorum.” ifadelerini kullanmıştı.