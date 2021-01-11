Erol Bulut maç öncesi yayıncı kuruluşa tepki gösterdi

Fenerbahçe'nin yayıncı kuruluşa "küfürlü tezahürat" tepkisi üzerine bir tepki de Teknik Direktör Erol Bulut ve Serdar Aziz'den geldi.

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Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ve savunma oyuncusu Serdar Aziz, BB Erzurumspor mücadelesi öncesinde yayıncı kuruluş ile sarı lacivertli kulüp arasındaki gerginliğe dair açıklamalarda bulundu.

Erol Bulut, "Son iki günde Fenerbahçe ailesine, adil olmayan bir durum uygulanmakta. Yayıncı kuruluşun tarafsız ve adil olması gerektiğini düşünmekteyiz ama hiçbir durumda bunu görmemekteyiz. Şu an burada mecburiyetten konuşuyoruz. Yayıncı kuruluşun tavrı bizi üzmektedir. " dedi.

Erol Bulut, mücadeleyle ilgili "Maça gelecek olursak, buraya gelişimiz son aldığımız galibiyetlere bir galibiyet daha eklemek. Teşekkür ediyorum."

Serdar Aziz ise şu demeçte bulundu: Sezon başından beri yayıncı kuruluşun bizle alakalı neler yapmak istediğini anlamış değiliz. Bizim sadece beklediğimiz adil ve tarafsız bir yayın bekliyoruz. Biz camia olarak cevabımızı sahada vereceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."

Fenerbahçe, geçtiğimiz gün şu açıklamayı yapmıştı:

Yayıncı kuruluş ise yaşanan olaya şöyle açıklık getirmişti:

Covid kısıtlamaları kapsamında tüm yayın endüstrisinde yaygın olarak kullanılan ve maçları daha keyifli hale getirmek amacıyla sunulan “Maçı seyirci ses efekti ile izleme” seçeneğini bu dönemde biz de abonelerimize sunuyoruz.

Bugün oynanan Fatih Karagümrük S.K. - İttifak Holding Konyaspor maçının fonunda kullanılan ses efektlerinde Fenerbahçe kulübü aleyhine tamamen uygunsuz bir tezahürat duyulmuştur. Fark edilmeden yanlışlıkla yayınlanan ve hemen kaldırılan bu tezahürattan dolayı tüm Fenerbahçe camiasından içtenlikle özür dileriz. İlgili tezahüratın derhal sistemden çıkarılarak gerekli önlemlerin hızla alınacağını, ayrıca yayınlarımızda kullanılan tüm ses efektlerinin uygunluğuna dair detaylı bir incelemenin de başlatıldığını kamuoyunun bilgisine sunarız."