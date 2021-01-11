Yetkililer teyakkuza geçti! Çin'de aylar sonra yeni koronavirüs vakaları

ÇİN'in Vuhan kentinde ortaya çıktığı söylenen ve ardından tüm dünyaya yayılan koronavirüs, Çin'de yeniden hortladı. Başkent Pekin’e bağlı, yaklaşık 1,2 milyon insanın yaşadığı kırsal bir bölge tam karantina altına alındı. Yerel hükümetin bugün yaptığı açıklamaya göre, kuzeydoğu Pekin'in Shunyi bölgesinde 1,2 milyondan fazla nüfusu bulunan tüm köyler tecrit altına alındı.

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Kuzeydoğu Çin'in Heilongjiang Eyaletindeki ise 440.000 kişilik bir ilçe olan Wangkui, 20 asemptomatik vaka bildirmesinin ardından tam karantina altına alındı. Geçen haftadan bu yana Çin, Pekin'in güneyinde bulunan iki şehri sıkı karantina altında tutuyor. Şehirlerin karayolu bağlantıları kesildi ve yeniden artan vakaları kontrol altına alabilmek için milyonlarca vatandaşının ülkeyi terk etmesini yasakladı.

Kısıtlamalar ilk olarak Hebei eyaletine bağlı birkaç milyon nüfuslu Shijiazhuang'da ortaya çıkmıştı ancak daha sonra eyalete bağlı çevresi 11 milyon nüfuslu bölgenin büyük bir kısmı karantina altına alınmak zorunda kaldı. 7 milyonluk nüfusa sahip komşu Xingtai kentinde de bazı vakalar tespit edildi.

Evleri terk etmeleri yasaklandı Shunyi'nin bölge müdür yardımcısı Zhi Xianwei bugün yaptığı açıklamada, ‘Shunyi'deki tüm köylerin mühürlendiğini ve her birinin yalnızca girişe sahip olduğunu’ söyledi. Bölge genelinde koronavirüs taraması devam ederken, vatandaşların test sonuçlarını alana kadar evlerini terk etmeleri yasaklandı.

Bölgede önlemler ciddi oranda artırıldı, kuryelerden paketlerini teslim etmeden önce köylerin girişine yerleştirilmiş dezenfekte noktalarını kullanmaları istendi. Yerel yetkililer, Wangkui'nin Heilongjiang kasabasında bölgeden çıkmasına izin verilmeyen arabalardan dolayı trafiğin kilitlendiğini söyledi.

Wangkui'de toplu taşıma durdu Wangkui İlçesindeki acil durum şeritleri dışındaki tüm yollar kapatıldı, toplu taşıma ise tamamen durdu. Sakinlerin 'acil durumlar' olmadığı sürece kasabayı terk etmeleri yasaklandı. Ayrıca üç gün içinde alınmış negatif test sonucuna sahip olmaları mecbur kılındı.

Kasabada 20 asemptomatik hasta Sert önlemler, 440.000 kişilik kasabada cumartesi günü ilk vakanın tespit edilmesinden sonra alındı. Kasabada bugüne kadar 20 asemptomatik hasta tespit edildi.

Son aylarda, vatandaşlar yavaş yavaş normal hayatlarına döndükçe Çin, sağlık krizini büyük ölçüde kontrol altına almış görünüyordu ancak geçen hafta Pekin'i çevreleyen Hebei Eyaletinde yeni bir salgın patlak verdi. Hebei eyaletinin Shijiazhuang ve Xingtai şehirlerinde yoğunlaşan salgın, son aylarda Çin'in yüz yüze kaldığı en ciddi tehlikelerden biri.

Hebei'de toplam 468 vaka Ulusal Sağlık Komisyonu pazartesi günü yaptığı açıklamada, Hebei'de 82 kişinin test sonucunun pozitif çıktığını ve semptomlar gösterdiğini söyledi. Ülke çapında 76 kişi daha belirti göstermeden pozitif çıktı. Hebei, son sekiz gün içinde 265 doğrulanmış vaka ve en az 203 asemptomatik vaka kaydetti.

DSÖ'den ekip Çin'e gidiyor Dünya Sağlık Örgütünden 10 kişilik bir uzman ekip, Perşembe günü koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'e gidiyor. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, DSÖ ekibinin Çinli uzmanlar ile Kovid-19'un kaynağı konusunda ortak araştırma yürüteceği belirtildi.