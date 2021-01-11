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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık tazminat davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'sözde cumhurbaşkanı' ifadesi nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı aynı zamanda suç duyurusunda bulundu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirirken, “Sözde Cumhurbaşkanı ifadesi kullanması yargıya taşındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan avukatı aracalığıyla Kılıçdaroğlu hakkında 1 milyon liralık tazminat davası açılırken, aynı zamanda suç duyurusunda bulunuldu.  Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın toplantısı düzenlediğini hatırlattı.

Aydın, "Bu açıklamada Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan haksız ve mesnetsiz iddia ve ithamları nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımızın onur, şeref ve saygınlığının ihlal edildiği ve kişilik haklarının ağır bir şekilde zedelendiği gerekçeleriyle Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 1 milyon liralık manevi tazminat davası açılmıştır." ifadelerini kullandı.  

Kılıçdaroğlu'nun ifadelerinin Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesinde düzenlenen "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunun unsurlarını da içerdiği belirtilen açıklamada, Kılıçdaroğlu hakkında ayrıca "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu aktarıldı.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılmasını 2020'nin felaketleri arasında göstermesine tepki göstermiş ve Sözcü gazetesini 'okumayın' çağrısı yapmıştı. Bu sözlere tepki gösteren CHP lideri Kılıçdaroğlu, “2020 yılında bir ülkenin sözde cumhurbaşkanı, bir gazeteyi doğrudan hedef gösterip 'ben o gazeteyi okumuyorum, siz de satın almayıp, okumayın' diye çağrı yapıyorsa orada medya üzerindeki vesayeti ve baskıyı düşünün. Sıradan bir kişi bunu söylemiyor, devleti yöneten en tepedeki koltukta oturan zat söylüyor” ifadelerini kullanmıştı.

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