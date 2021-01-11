Kayseri'deki görüntüler gündeme oturdu! "Karnabahar kuyruğu... Vay anasına"

KAYSERİ'de 1,25 liraya satılan karnabahardan almak için vatandaşların oluşturduğu onlarca metrelik kuyruk görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu.Abone ol
Karnabahar alabilmek için dakikalarca kuyrukta bekleyen vatandaşlara ait görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşan çok sayıda kullanıcı konuyu Twitter gündeminde ilk sıralara taşıdı. Zincir marketlerde 5 liraya satılan karnabaharın kamyonet kasasında 1,25 liraya satıldığını duyan vatandaşlar, soluğu orada aldı.
HDP ve CHP'li vekiller de paylaştı
HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ile CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da karnabahar kuyruğuna ilişkin görüntüleri Twitter hesaplarından paylaştı.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Meteoroloji'den son dakika güncellemesi! İstanbul'a Cuma ve Cumartesi kar geliyor