Cemal Hünal kaç yaşında nereli Survivor'dan gidiyor iddiası

Survivor 2021 ünlüler ve gönüllüler kadrosuyla hızlı başladı. Henüz ilk oyunlarda sakatlanan yarışmacı Cemal Hünal ise takımını korkuttu. Sosyal medyada ise Cemal Hünal'ın sakatlık nedeniyle Survivor'dan diskalifiye edileceği iddiası patladı. Peki 44 yaşındaki Cemal Hünal kimdir, kiminle evli?

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Survivor 2021 TV8 ekranlarında hızlı başladı. Ünlüler ve Gönüllüler kadrosundan oluşan Survivor'da ilk sakatlık ünlülerde yaşandı ve Cemal Hünal küçük bir kaza geçirdi oyunlara ara vermek zorunda kaldı. Bu oyun kazasının ardından Cemal Hünal'ın Survivor'a veda edeceği iddia edildi. Peki 44 yaşında olan Cemal Hünal kimdir, kiminle evli, aslen nereli?

Issız Adam dizisi ile ünlenen ve geniş kitleler tarafından takip edilen oyuncu Cemal Hünal Survivor 2021 ünlüler kadrosunun en büyük yarışmacısı oldu 2011 yılında Lale Cangal ile evlenen Cemal Hünal okçuluk ve atçılık sporları ile de oldukça ilgili. Dizi ve filmlerde uzun süre rol almayan Cemal Hünal bu sezonun en dikkat çeken isimlerinden. Ayrıca Cemal Hünal'ın Doğan Atilla adında bir oğlu var.

Cemal Hünal kimdir: Cemal Hünal, 2 Ekim 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Saint Benoit Fransız Lisesi'nde iki yıl okuduktan sonra yaşadığı disiplin sorunu nedeniyle ailesi tarafından İskoçya'ya, Gordonstoun International Summer School'a gönderildi. Burada lise eğitimini tamamlamasının ardından, Londra'da tasarım okumaya karar vererek bir süre burada yaşamış ardından oyunculuk eğitimi için Los Angeles'a yerleşmiştir.

Ucla Extension'da, Santa Monica College'de ve London Film School'da tiyatro ve sinema eğitimi alan Cemal Hünal, Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli kısa filmlerde rol almıştır. Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı Ulak ve Issız Adam filmlerinde başrol oyuncusu olarak yer alan ve adından söz ettiren Cemal Hünal Adanalı, Paramparça ve Diriliş Ertuğrul dizilerinde de rol almıştır.

Oynadığı dizi ve filmler:

Asi (2007-2009) - Kerim

Kış Masalı (2009) - Ali Murat

Adanalı (2010) - Alex

Seni Bana Yazmışlar (2011) - Yalçın

Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam (2012) - Murat

Osmanlı Tokadı (2013) - Moğol

Tatar Ramazan (2013) - Rüstem Sinan

Paramparça (2014) - Alper

Diriliş Ertuğrul (2017) - Tekfur Ares

Tozkoparan (2019) - Celal Hoca

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı (2020)

Sinyalciler: Son Akşam Yemeği (2017)

Atçalı Kel Mehmet (2017)

Kırmızı (2015) - Umut

Günce (2013) - Cengiz

Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda (2013) - Mert

Kaos Örümcek Ağı (2012) - Mansur

Ayaz (2012) - Şahin

Romantik Komedi (2009) - (2010) - Mert

Peşpeşe - (2010) - Bora

Issız Adam : Çağan Irmak - (2008) - Alper

Ulak : Çağan Irmak - (2007) - Ulak İbrahim