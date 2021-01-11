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İBB duyurdu son 4 gün! Yapmayan kullanamayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada vatandaşların 15 Ocak Cuma gününe kadar ulaşım kartlarının HES kodları ile eşleştirmeleri istendi.

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İstanbul İl Hıfsızsıhha Kurulu koronavirüs salgına yönelik alınan bir tedbiri daha hayata geçiriyor. Alınan yeni karara göre, İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar 15 Ocak itibari ile toplu taşıma kullanamayacak. İBB tarafından yapılan açıklamada “İstanbul Valiliği Hıfzıssıhha kararına göre Covid-19 önlemleri kapsamında 15 Ocak 2021'den itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm vatandaşlarımızın toplu taşıma kullanımı engellenmiştir.” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca İBB, vatandaşlardan HES kodları ile ulaşım kartlarını da eşleştirmesini istedi. 15 Ocak 2021 tarihinden itibaren, toplu ulaşımda HES kodu eşleştirilmemiş ulaşım kartları geçersiz sayılacak. Korona virüs riski taşıyan yolcular, kent içinde toplu taşımadan yararlanamayacak.

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