Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Sokağa çıkma yasakları kalkıyor mu?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Bugünkü kritik toplantıda sokağa çıkma yasağının gevşetilmesi kararı çıkması bekleniyor.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yılın ilk kabine toplantısı, saat 15.35'te başladı.

Kabinenin gündemi yoğun... Aşılamanın başlamasıyla hafta içi sokağa çıkma kısıtlamaları ve hafta sonu yasakları dahil olmak üzere lokal bazda kontrollü/kademeli şekilde esnetme adımlarının atılabileceği de tahmin ediliyor.

Toplantıda üniversitelerde yüz yüze eğitimin kademeli ve kontrollü şekilde başlatılması için olası tarihlerin de konuşulması bekleniyor.

ABD ve AB ile ilişkiler görüşülecek



Kabinenin bir diğer önemli gündem maddesi ABD ve AB ile yeni dönem olacak. Bu kapsamda ABD'de Donald Trump taraftarlarının Kongre baskını değerlendirilecek. ABD ve AB ile başlatılacak yeni dönemde atılacak adımların konuşulacağı kabinede Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı videokonferans görüşmesiyle ilgili bilgi verecek.