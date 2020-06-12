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Altun'dan 'sahte hesap' iddiasına tepki: Twitter Türk siyasetine yön vermeye çalışıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek amacıyla açılan sahte hesaplar olduğu ve bu hesapların tek bir merkezden yönetildiği iddiasının gerçek dışı olduğunu açıkladı. Altun, Twitter'ın Türk siyasetine yön vermeye çalıştığını ifade etti.

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Twitter'ın çok sayıda hesabı devletlerle bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatmasına ilişkin dikkat çeken açıklamalar yapan İletişim Başkanı Altun, sert tepki gösterdi.

Altun, "Merkezi Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan bir şirketin almış olduğu kararı, ideolojik yaklaşımlarını bilimsel veri olarak pazarlamaya kalkışan birtakım eşhas tarafından hazırlanmış raporla meşrulaştırma çabası tarihi bir skandaldır." ifadelerini kullandı.

"Sahte hesap iddiaları gerçek dışı"

Altun yaptığı açıklamada, "Twitter adlı sosyal medya platformu bu gece yarısı yaptığı bir açıklamayla Türkiye'de 7 binden fazla hesabın kapatıldığını duyurmuştur. Twitter'ın yaptığı açıklamada kapatılan hesapların Sayın Cumhurbaşkanımıza destek amacıyla açılan 'sahte' hesaplar olduğu ve bu hesapların tek bir merkezden yönetildiği iddiası gerçek dışıdır. Hesapların kapatılması kararına dayanak olarak öne sürülen birtakım dokümanların da bilimsellikten uzak, taraflı ve siyasi saiklerle oluşturulduğu açıkça görülmektedir" ifadelerine yer verdi.

"Kara propaganda makinesi"

Twitter'ın bu kararı dayanaksız bir şekilde aldığını söyleyen İletişim Başkanı Altun, şu sözlerle tepki gösterdi:

Merkezi Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan bir şirketin almış olduğu kararı, ideolojik yaklaşımlarını bilimsel veri olarak pazarlamaya kalkışan birtakım eşhas tarafından hazırlanmış raporla meşrulaştırma çabası tarihi bir skandaldır. Tek bir teknik kanıt sunulmaksızın, tamamen varsayımlardan hareketle, ilgili-ilgisiz birçok sosyal medya hesabını aynı potada eritme amacı taşıdığı açık olan bu adımın atılması, yine somut dayanaktan yoksun şekilde Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin ve bir siyasi hareketin zan altında bırakılması kabul edilemez.

Türk siyasetini dizayn etme hevesi net bir şekilde görülmektedir.

Şeffaflık ve ifade hürriyeti kılıfına saklanmış bu ceberut yaklaşım bir kez daha göstermiştir ki, Twitter bir ticari sosyal medya kuruluşu olmanın ötesinde belirli bir siyasi ve ideolojik yaklaşımı benimseyen, bu yaklaşımına uymadığını düşündüğü tüm kullanıcılara ve aktörlere çamur atmaktan çekinmeyen bir ideolojik kara propaganda makinesine dönüşmüştür

"Twitter Türk siyasetine yön vermeye çalışıyor"

Twitter'ın Türk siyasetine yön vermeye çalıştığını belirten Altun, açıklamasını şöyle tamamladı:

Çok yakın geçmişte özellikle ABD'de şahit olduğumuz tartışmalar da düşünüldüğünde, Twitter'ın siyaseten Türkiye Cumhuriyeti'ni konumlama arzusu, kuruluşun PKK ve FETÖ gibi Türkiye'ye düşman yapıların kara propaganda faaliyetlerine kol kanat germe isteği ve Türk siyasetini dizayn etme hevesi net bir şekilde görülmektedir.

Geçmişte bu tür yollara tevessül etmiş birçok yapının nihayetinde nasıl bir akıbetle baş başa kaldığını bu şirkete hatırlatmak isteriz. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti hiçbir surette sahteciliğe, manipülasyona ve dezenformasyona geçit vermeyecek, ülkemizde ve tüm dünyada her zaman hakikati, hür düşünceyi ve dijital farkındalığı güçlendirmek için çalışmaya devam edecektir.

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