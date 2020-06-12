Bursa'da saniyelere karşı ölüm kalım savaşı kadın yolcu kalp krizi geçirdi

BURSA'da otobüste kalp krizi geçiren kadın yolcuyu, şoför Furkan Karaca'nın çabukluğu hayata bağladı. Otobüste yaşanan panik kameralara yansırken hastaneye yetiştirilen kadından sevindirici haber geldi, durumu iyi.

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Bursa’da çarşamba günü akşam saatlerinde, Uludağ Üniversitesi ile kent merkezi arasında sefer yapan özel halk otobüsünde, bir kadın kalp krizi geçirerek bayıldı.

Yoğun trafiği atlatmayı başardı, hastaneye yetiştirdi

Yere yığılan kadına ilk müdahaleyi yolcular yaptı. Yolcuların uyardığı şoför Furkan Karaca, aracını en yakın hastaneye doğru sürdü. Yoğun trafiğe rağmen flaşörlerini yakarak ilerleyen Karaca, hastayı hastaneye yetiştirdi. Sağlık ekipleri, yolcuların yardımıyla otobüsten indirilen kadını sedyeyle hastaneye taşıdı. Tedaviye alınan kadının, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Koltuğunda tek başına otururken kadının fenalaşıp, yere yığılması, yolcuların müdahalesi ve şoförün kadını hastaneye ulaştırma çabası otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.